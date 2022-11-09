Пхукет отметил Лой Кратонг

Из-за погоды далеко не все жители Пхукета смогли увидеть лунное затмение вечером 8 ноября, но отметить Лой Кратонг это острову не помешало. Десятки тысяч украшенных цветами лодочек отправились в путь по спокойной воде, а уже на следующее утро на острове прошла генеральная уборка водоемов, чтобы празднование оставило о себе приятные воспоминания, но не неприглядные следы на пляжах и на берегах каналов.

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Главным местом официальных торжеств 8 ноября стал парк имени Рамы IX в Пхукет-Тауне (Suan Luang Park), куда приехали, в частности, мэр города Сарот Ангканапилат и губернатор провинции Наронг Вунсиеу. В последние недели обоим чиновникам чаще приходилось выезжать на куда менее приятные события, так что Лой Кратонг стал радостным исключением. Большинство жителей острова, несмотря на обрушившуюся грозу, также не растеряли позитива. Нынешний Лой Кратонг стал первым за два года пандемии полноценным празднованием полнолуния 12 месяца.

На организованных по всему острову ярмарках проходили концерты, конкурсы красоты, показательные выступления спортсменов и другие мероприятия. Торговцы едой охотно угощали гостей, решивших поужинать под открытым небом после запуска своих кратонгов.

Выступая со сцены в парке имени Рамы IX, губернатор Вунсиеу напомнил собравшимся, что Таиланд – страна богатой культуры, традиций и искусства, «подчеркивающих процветание и уникальность нации». При этом глава провинции сказал, что некоторые из тайцев могут даже не до конца понимать, насколько важно хранить эти культуру, традиции и искусство, поскольку иначе стране грозит постепенное исчезновение этих вещей из памяти народа.

«Когда такой день наступит, тайские дети будут знать о традиции Лой Кратонга только по картинкам», – предостерег господин Вунсиеу и призвал гостей праздника уважать это событие и наслаждаться им.

«Мы также просим людей делать свои кратонги из натуральных материалов, чтобы не причинять вреда окружающей среде и не загрязнять реки с каналами», – добавил глава провинции.

Утром 9 ноября по всему острову началась уборка водоемов в местах празднования Лой Кратонга. Внимание было уделено и каналам, и озерам и морскому побережью. Что касается главного места празднования в парке имени Рамы IX, то муниципалитет Пхукет-Тауна загодя попросил жителей воздержаться от визитов туда 9 числа для занятий спортом и отдыха.