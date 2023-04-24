Пхукет отметил День Земли большой уборкой по всему острову

Вот уже более пяти десятилетий 22 апреля в разных мирах отмечается День Земли. С 2009 года дата официально утверждена ООН, но традиция проводить различные мероприятия ради планеты возникла без участия каких-либо международных организаций. На Пхукете в этот день традиционно проходят многочисленные субботники.

Новости Пхукета

В 2023 году основную работу по координации усилий неравнодушных людей на Пхукете взяла на себя ассоциация местных отелей РНА. Субботники при участии гостиниц проходили практически на всех пляжах острова – от Май-Кхао до Най-Харна.

Экологическая организация Oceans for All также сотрудничала с отелем, но проводила в честь Дня Земли не субботник, а высадку морской растительности на Панве.

Группа Sustainable Mai Khao занималась своим пляжем, где хватило бы работы на десяток экологических организаций, поскольку его протяженность составляет 12 км. За два дня 175 волонтеров собрали 735 кг разного мусора, включая 136 кг стеклянных бутылок и 33 кг пластиковых.

Отдельный субботник проходил в Патонге 21 апреля. Мероприятие назвали просто Днем большой уборки и не стали связывать с Днем земли, однако занимались участники акции тем же, чем и другие люди по всему острову – собирали мусор на пляже и приводили его в порядок. Аналогичные акции организовали и другие муниципалитеты.

Пхукетские дайверы трудились под водой. В частности, Aum Scuba и Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) вместе с другими энтузиастами устроили субботник на рифах.

День Земли выпал на субботу, поэтому комплекс Blue Tree Phuket включил экологическую повестку в программу своей еженедельной ярмарки Wansao Market.

Экологической была повестка и на апрельской встрече Skal на Пхукете, состоявшейся 21 апреля. Круиз на закате и ужин в Royal Phuket Marina дополнила презентация Петера Якопса из WAWA Creations, который создает флот катамаранов-уборщиков, вылавливающих пластиковый мусор тралами в местных водах. Технология производства лодок уже отработана, но нужны спонсоры для их постройки.