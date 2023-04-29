Пхукет отметил 18-летие принца Дипангкорна

В субботу, 29 апреля, Принцу Дипангкорну Ратмиджоти (Расмичоти) исполнилось 18 лет. На Пхукете торжественные мероприятия в честь Его Королевского Высочества прошли в буддистском храме Wat Mongkhon Wararam в Саку.

Новости Пхукета

В церемонии в честь Принца Дипангкорна приняли участие представители всех местных органов власти и отделений госведомств во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу и его супругой Бунванди (Ванди) Вунсиеу, занимающей пост президента местного офиса Красного Креста.

Принц Дипангкорн – первый и единственный сын Рамы Х, внук Рамы IX. В публикации Департамента связей с общественностью Пхукета говорится, что Его Высочество с детства интересуется авиацией и увлекается, в частности, радиоуправляемыми моделями самолетов. Принц Дипангкорн посещал Пхукет в декабре прошлого года.