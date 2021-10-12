Пхукет отменяет тесты на COVID-19 для привитых внутренних туристов

Новые требования распространяются на все виды транспорта: автомобильный, водный и воздушный. Приказ был подписан губернатором 11 октября и вступит в силу 16 числа.
Требования к въезжающим
Согласно распоряжению въезжающие лица должны быть:
1) Полностью привиты от COVID-19:
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Sinovac - 2 дозы;
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Sinopharm - 2 дозы;
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AstraZeneca - 2 дозы;
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Pfizer - 2 дозы;
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Moderna - 2 дозы;
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Sputnik V - 2 дозы;
Или
Получить две дозы вакцины по «кросс-формуле» в соответствии с предписанием Минздрава.
Или
Получить 1 дозу вакцины Johnson & Johnson не менее, чем за 14 дней до прибытия.
Или
В случае возраста меньше 18 лет получить 1 дозу вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до прибытия.
Или
Вылечиться от COVID-19 не более, чем за 90 дней до въезда.
или
3) Сдать отрицательный анализа на COVID-19 методами ПЦР или экспресс-теста на антитела в больнице или лаборатории.
В приказе уточняются, что при сдаче анализов методом экспресс-теста на антитела можно использовать свой набор для тестирования из числа одобренных властями, однако сдавать анализ все равно нужно в медицинском учреждении. Срок действия справки об отрицательном результате – семь дней.
От необходимости вакцинироваться и сдавать анализы полностью освобождаются путешествующие с родителями или опекунами дети в возрасте до шести лет, а также пациенты в автомобилях скорой помощи, спасатели и сотрудники экстренных служб.
Все въезжающие должны зарегистрироваться на портале gophuget.com и установить на мобильные устройства приложение Mor Prom.
Требования по возрасту
В отдельном уведомлении официальные лица Пхукета дополнительно разъяснили требования к представителям разных возрастных групп (преимущественно несовершеннолетних).
6 лет и младше
Требования отсутствуют. Ребенок может свободно въехать на Пхукет с родителем или опекуном.
7-12 лет
Необходимо сдать анализ методом ПЦР или экспресс-теста на антитела (АТК). Срок действия справки – семь дней.
12-18 лет
Необходимо получить одну дозу вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до въезда. Если речь идет о ребенке, который ожидает свой очереди на прививку на Пхукете, необходимо на въезде предъявить удостоверение личности и справку об отрицательном тесте на коронавирус (методом АТК) из медицинского учреждения. Справка действительна один раз в месяц.
18 лет и старше
Необходимо прохождение полной вакцинации или отрицательный анализ на COVID-19 методом ПЦР или АТК. Срок действия документа – семь дней.