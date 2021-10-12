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Пхукет отменяет тесты на COVID-19 для привитых внутренних туристов

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал очередной приказ, смягчающий требования к лицам, въезжающим на остров из других частей страны. С 16 октября от вакцинированных гостей больше не будут требоваться тесты на коронавирус. Исключение составляют лишь не привитые несовершеннолетние в возрасте 6-18 лет. Им нужно будет иметь справку об отрицательном анализе методом ПЦР или экспресс-теста на антитела сроком годности в семь дней.

Новости Пхукета

12 Октября 2021, 04:41 PM
Пхукет отменяет тесты на COVID-19 для привитых внутренних туристов. Фото: PR Phuket

Пхукет отменяет тесты на COVID-19 для привитых внутренних туристов. Фото: PR Phuket

Новые требования распространяются на все виды транспорта: автомобильный, водный и воздушный. Приказ был подписан губернатором 11 октября и вступит в силу 16 числа.

Требования к въезжающим

Согласно распоряжению въезжающие лица должны быть:

1) Полностью привиты от COVID-19:

  • Sinovac - 2 дозы;

  • Sinopharm - 2 дозы;

  • AstraZeneca - 2 дозы;

  • Pfizer - 2 дозы;

  • Moderna - 2 дозы;

  • Sputnik V - 2 дозы;

Или

Получить две дозы вакцины по «кросс-формуле» в соответствии с предписанием Минздрава.

Или

Получить 1 дозу вакцины Johnson & Johnson не менее, чем за 14 дней до прибытия.

Или

В случае возраста меньше 18 лет получить 1 дозу вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до прибытия.

Или

Вылечиться от COVID-19 не более, чем за 90 дней до въезда.

или

3) Сдать отрицательный анализа на COVID-19 методами ПЦР или экспресс-теста на антитела в больнице или лаборатории.

В приказе уточняются, что при сдаче анализов методом экспресс-теста на антитела можно использовать свой набор для тестирования из числа одобренных властями, однако сдавать анализ все равно нужно в медицинском учреждении. Срок действия справки об отрицательном результате – семь дней.

От необходимости вакцинироваться и сдавать анализы полностью освобождаются путешествующие с родителями или опекунами дети в возрасте до шести лет, а также пациенты в автомобилях скорой помощи, спасатели и сотрудники экстренных служб.

Все въезжающие должны зарегистрироваться на портале gophuget.com и установить на мобильные устройства приложение Mor Prom.

Требования по возрасту

В отдельном уведомлении официальные лица Пхукета дополнительно разъяснили требования к представителям разных возрастных групп (преимущественно несовершеннолетних).

6 лет и младше

Требования отсутствуют. Ребенок может свободно въехать на Пхукет с родителем или опекуном.

7-12 лет

Необходимо сдать анализ методом ПЦР или экспресс-теста на антитела (АТК). Срок действия справки – семь дней.

12-18 лет

Необходимо получить одну дозу вакцины Pfizer не менее, чем за 14 дней до въезда. Если речь идет о ребенке, который ожидает свой очереди на прививку на Пхукете, необходимо на въезде предъявить удостоверение личности и справку об отрицательном тесте на коронавирус (методом АТК) из медицинского учреждения. Справка действительна один раз в месяц.

18 лет и старше

Необходимо прохождение полной вакцинации или отрицательный анализ на COVID-19 методом ПЦР или АТК. Срок действия документа – семь дней.

 

 

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