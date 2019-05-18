Пхукет отмечает праздник Висакха Буча

Тысячи верующих буддистов собрались сегодня утром в пхукетских храмах, чтобы принять участие в церемониях, посвященных празднику Висакха Буча.

Таньялак Сакут

18 Мая 2019, 02:10 PM

Фото: Phuket PR Department

Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, губернатор Пхакапхонг Тавипатана и его супруга Ситтхини Тавипатана посетили утром храм Wat Wichit Sangkaram в Пхукет-Тауне, где вместе с сотнями других буддистах приняли участие в религиозных церемониях.

Вечером в буддистских храмах Пхукета пройдет вторая часть ритуалов в честь дня Висакха Буча. В частности, после наступления темноты состоятся церемонии зажжения свечей и процессии со свечами.

Напомним, что в течение всего дня в Таиланде запрещена продажа алкоголя.





