Пхукет отмечает победу над бирманскими захватчиками

Вечером 13 марта на Поле Победы в Таланге прошло первое историческое шоу в рамках Фестиваля Героинь 2022 года. Представления, посвященные событиям 237-летней давности, также состоятся 14 и 15 числа.

Новости Пхукета

В первый день фестиваля на ярмарку на Поле Победы приехали Губернатор Наронг Вунсиеу, глава административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб и другие официальные лица. Также на мероприятии можно было увидеть Джарию Анфон, являющуюся прямым потомком сестер Чан и Мук, возглавлявших оборону острова против бирманцев в 1785 году и получивших впоследствии титулы Тхао Срисунтхон и Тхао Тхепкрасаттри.

Выступая на открытии фестиваль, господин Реват Арироб заявил, что победа над бирманскими захватчиками положила начало эпохе мира и стабильности на острове, продолжающейся по сей день.

«И в этом 2022-м году, сегодня, мы отмечает 237-ю годовщину Дня Победы в Таланге – дня, когда был обретен мир и спокойствие для нашей земли и всех пхукетчан», – заявил господин Арироб.

Глава OrBorJor добавил, что постановка этого года носит следующее название – «Старый Таланг, земля храбрых». Гости фестиваля смогу познакомиться и с передаваемой в качестве легенды историей обороны острова от бирманцев, и с образом жизни местного населений в XVIII веке. Разумеется, на ярмарке также будет организована продажа готовой еды и различной местной продукции.

Губернатор Наронг Вунсиеу подчеркнул вклад фестиваля в дело сохранения пхукетских традиций и поблагодарил OrBorJor за организацию мероприятия. Также глава провинции упомянул и усилия Пхукета по продвижению своей культуры как туристического продукта.