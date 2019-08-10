Пхукет отмечает день рождения Королевы-Матери

Сегодня утром на Пхукете стартовали торжественные мероприятия в честь дня рождения Королевы Сирикит, матери Его Величества Рамы Х. Также сегодняшний день является в Таиланде национальным Днем матери.

12 Августа 2019, 08:00 AM

День матери 2018 года на Пхукете. Фото: Phuket PR Department