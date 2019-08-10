Пхукет отмечает день рождения Королевы-Матери

Торжества в честь Королевы-Матери начались с религиозных церемоний в 7:15 утра Церемонии с участием представителей пять конфессий (буддизм, ислам, христианство, индуизм и сикхизм) прошли в Phuket Provincial Hall.
В 9:00 будут открыты книги пожеланий Королеве Сирикит, записи в которых смогут оставить все желающие.
Вечерние церемонии в честь Королевы-Матери состоятся на территории пхукетского кампуса Университета Раджабхат. В 18:30 жители Пхукета отдадут дань уважения Королеве Сирикит, а в 19:30 проведут традиционную свечную церемонию.
Согласно традиции, 12 августа состоится и серия благотворительных мероприятий, включая уборку парков и каналов, а также бесплатный обед для престарелых.
Поскольку день рождения Королевы-Матери является нерабочим днем, офисы государственных ведомств, учреждений и компаний сегодня закрыты. В частности, не работают Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент и другие.