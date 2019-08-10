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Пхукет отмечает день рождения Королевы-Матери

Сегодня утром на Пхукете стартовали торжественные мероприятия в честь дня рождения Королевы Сирикит, матери Его Величества Рамы Х. Также сегодняшний день является в Таиланде национальным Днем матери.

12 Августа 2019, 08:00 AM
День матери 2018 года на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

День матери 2018 года на Пхукете. Фото: Phuket PR Department

Торжества в честь Королевы-Матери начались с религиозных церемоний в 7:15 утра Церемонии с участием представителей пять конфессий (буддизм, ислам, христианство, индуизм и сикхизм) прошли в Phuket Provincial Hall.

В 9:00 будут открыты книги пожеланий Королеве Сирикит, записи в которых смогут оставить все желающие.

Вечерние церемонии в честь Королевы-Матери состоятся на территории пхукетского кампуса Университета Раджабхат. В 18:30 жители Пхукета отдадут дань уважения Королеве Сирикит, а в 19:30 проведут традиционную свечную церемонию.

Согласно традиции, 12 августа состоится и серия благотворительных мероприятий, включая уборку парков и каналов, а также бесплатный обед для престарелых.

Поскольку день рождения Королевы-Матери является нерабочим днем, офисы государственных ведомств, учреждений и компаний сегодня закрыты. В частности, не работают Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент и другие.

 

 

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