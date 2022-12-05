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Пхукет отмечает День отца, Национальный день Таиланда и день рождения Рамы IX

На Пхукете проходят торжественные мероприятия в честь 95-летия со дня рождения Короля Пхумипона Адульядета Великого (Рамы IX). Также 5 декабря отмечается День отца и Национальный день Таиланда.

Новости Пхукета

5 Декабря 2022, 02:08 PM
Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Торжества в честь Рамы IX, Дня отца и Национального дня Таиланда на Пхукете 5 декабря 2022 года. Фото: Муниципалитет Карона

Мероприятия начались с религиозной церемонии в здании администрации провинции, участие в которой приняли 89 буддистских монахов, принявших пожертвования от собравшихся и благословивших их. Затем состоялось возложение венков к портрету Рамы IX, ушедшего из жизни в 2016 году в возрасте 89 лет.

Выступая на торжественной церемонии, губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу напомнил, что Рама IX посвятил все 70 лет своего правления заботе о стране. Даже в последние годы жизни, уже находясь в больнице, Король продолжал воодушевлять подданных и вдохновлять их на то, чтобы самим совершать добрые дела на благо Таиланда.

«Его Величество был Отцом Земли для своего народа, поэтому он навек в наших сердцах, навеки остается человеком, дающим веру и вдохновение всем тайцам», – заявил губернатор Вунсиеу.

Больше узнать о жизни Короля Пхумипона Адульядета Великого и о его вкладе развитие Таиланда можно в отдельном материале «Новостей Пхукета», посвященном Его Величеству Королю-Отцу.

Здесь же добавим, что в честь Короля Пхумипона Великого и его вклада в развитие сельского хозяйства ООН объявила 5 декабря Всемирным днем почв. На одной из фотографий с сегодняшних мероприятий можно увидеть баннер, посвященный этой международной дате, отмечаемой с 2014 года.

«Всемирный день почв 2022 года (#WorldSoilDay) и его кампания «Почвы: С чего начинается еда» направлены на повышение осведомленности о важности поддержания здоровых экосистем и благосостояния человека», – говорится на сайте ООН о дате в нынешнем году.

 

 

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