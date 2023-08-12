Пхукет отмечает День Матери

Утром 12 августа на Пхукете прошли первые официальные церемонии, приуроченные к дню рождения Королевы-Матери Сирикит, который также празднуется как День матери. На вечер запланирован второй раунд традиционных ритуалов с участием первых лиц провинции, а пока остров отмечает важную дату на благотворительных мероприятиях, концертах и других событиях. В частности, в 16:00 в Kata Walking Street @ The Beach начнется дегустация блюд из лобстеров, а в Central – показ мод и концерт Mom Moments.

Новости Пхукета

Первые из формальных церемоний с участием губернатора Наронга Вунсиеу и его супруги Ванди Вунсиеу начались в администрации провинции в 7:30 утра. Губернатор зажег свечи перед портретом Королевы-Матери, буддистские монахи прочитали молитвы и приняли подношения от верующих. На вечер запланировано возложение символических чаш к портрету матери Рамы Х и свечная церемония.

С начала недели на Пхукете проходят субботники и акции по высадке деревьев в честь Королевы-Матери Сирикит. На сегодняшний день запланирована сдача донорской крови – в Limelight и в офисе Красного Креста. Утром в тамбоне Чернг-Талей прошел забег в честь Дня матери.

Частный бизнес, включая все крупные торговые комплексы, организует 12 августа концерты и другие мероприятия в честь матерей, а сеть кинотеатров SF пускает их на сеансы бесплатно, включая специальные показы Meg 2 и Barbie. В комплексе Blue Tree Phuket предлагают ваучеры в 300 бат на еду и напитки. Специальные акции есть практически везде.

На пляже Ката, в заведении Kata Walking Street @ The Beach, сегодня с 16:00 стартуют вечера лобстеров в честь матерей, которые продлятся до конца месяца. Также в 16:00 в Central начнется показ мод и концерт Mom Moments. В частности, организаторы обещают выступление пианиста Ивана Шарапова.

Празднование Дня матери продлится весь день, хотя в некоторых местах есть специальные предложения также на воскресенье и понедельник (13-14 августа). При этом понедельник будет нерабочим, поскольку основной праздник выпал на субботу.