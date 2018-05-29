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Пхукет отмечает буддистский праздник Висакха Буча

Если вы живете неподалеку от одного из многочисленных буддистских храмов Пхукета, то уже заметили, что день для буддистов сегодня особенный. На 29 мая в этом году выпал праздник Висакха Буча, один из ключевых в жизни буддистов.

Новости Пхукета

29 Мая 2018 11:51:32

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Висакха Буча – один из главных религиозных праздников Таиланда, отмечающийся на 15-й день четвертого месяца по лунному календарю. Торжества посвящены трем ключевым событиям из жизни Будды – его рождению, просветлению и уходу в Нирвану. В традиции учения Тхеравада считается, что все эти эпизоды произошли в один день. При этом насчет самого дня среди буддистов разных стран есть разночтения.

В Таиланде Висакха Буча отмечают на 14-й или 15-й день четвертого месяца по лунному календарю, в ряде других стран Весак празднуют в майское полнолуние, а Японии дата праздника и вовсе фиксированная – 8 апреля каждого года.

Есть различие и в обрядах, сопровождающих празднование. В Таиланде церемонии начинаются ранним утром, когда жители страны выходят на улицы или отправляются в ближайший храм, чтобы передать монаха подношения. Как правило, происходит это на рассвете, поскольку у монахов день начинается очень рано.

Празднования продолжаются в течение всего дня и включают молитвы в храмах и посещение почитаемых мест (таких как, к примеру, изваяния Будды). Вечером проводится свечная процессия, во время которой участники держат в руках горящую свечу, три благовонные палочки и цветы, что символизирует единство Будды, его учения и последователей.

Напомним, что в дни больших буддистских праздников продажа спиртных напитков в Таиланде официально запрещена.

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