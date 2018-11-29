Пхукет отличился на Asia Propert Awards

Курортный комплекс Sheraton Phuket Grand Bay Resort, строящийся на восточном побережье Пхукета, получил награду за «Лучший архитектурный дизайн отеля в Азии», на прошедшей 9 ноября региональной церемонии PropertyGuru Asia Property Awards 2018.

Новости Пхукета

5 Декабря 2018, 12:00 PM

Фото: PropertyGuru Asia Property Awards 2018

Проект Sheraton Phuket Grand Bay Resort девелоперской компании Apex Development PCL стал единственным из пхукетских номинантов, кому удалось взять награду первого уровня.

Также на Asia Property Awards 2018 отличился пхукетский застройщик Boat Pattana Co Ltd. Компания вошла в финальный список номинантов на звание «Лучшего девелопера бутик-сегмента», но победа в ней досталась SonKim Land Corporation из Вьетнама.

Cтоит отметить, что Таиланд в этот раз оказался лидером по числу побед в номинациях «Лучший в Азии». Призы получили AP Thailand («Лучший девелопер в Азии» и «Лучший кондоминиум в Азии» за проект Vittorio Residence), C.I.N. Estate («Лучший жилой поселок» за Baan Issara Bangna), Сentral Group («Лучший торговый центр» и «Лучший дизайн торгового центра» за Central Embassy), Habitat Group («Лучший дизайн интерьера кондоминиума» и «Лучший дизайн интерьера дома в жилом поселке» за Wyndham Atlas Wongamat Pattaya и LEROY Ruamrudee соответственно).