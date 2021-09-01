Пхукет открывается для внутренних туристов

Туристы из других провинций Таиланда смогут въезжать на Пхукет с 8 сентября при соответствии ряду критериев, включая заранее оплаченное размещение в отеле или другом жилье и сдачу ПЦР-анализа на коронавирус на пятый день пребывания на острове, если общий срок превышает семь дней.

Новости Пхукета

1 Сентября 2021, 06:46 PM

Фото: PR Phuket

Приказ с новыми условиями въезда на остров из других провинций был подписан губернатором Наронгом Вунсиеу вечером 31 августа и опубликован около 22:00. Срок действия приказа – с 1 по 14 сентября.

Новым положением в приказе является именно пункт о внутренних туристах, которые теперь тоже относятся к категориям лиц, кому разрешен въезд на остров. Эта категория описана так:

«Лица прибывающие на Пхукет с целями туризма и имеющие доказательство заранее оплаченного номера в отеле или другого места размещения. Турист, намеревающийся оставаться на острове более семи дней, должен сделать ПЦР-тест на пятый день нахождения на Пхукете. Расходы на анализ покрывает турист», – говорится в статье 16 приказа.

Зарубежные туристы, изначально прибывшие на Пхукет по программам Phuket Sandbox или Sandbox 7+7 также получают право повторного въезда на остров, если покидали его.

Такой турист должен быть полностью привит, иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный в медицинском учреждении (срок годности – 72 часа), или справку о том, что в течение 90 дней переболел COVID-19 и полностью выздоровел.

Также въезд разрешен при возвращении с однодневных экскурсий в другие зоны Sandbox (Кхао-Лак, Пхи-Пхи, Яо). Необходимо подтверждение полной вакцинации и экспресс-тест на антитела. Данное положение относится также к туристическим гидам, водителям и прочему персоналу, проводящему экскурсию.

Отметим, что все остальные пункты, касающиеся въезда на Пхукет (как в предыдущих приказах) остаются в силе.