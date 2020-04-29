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Пхукет открывает границы районов

Губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана объявил об открытии границ районов в пределах Пхукета. Закрытыми останутся лишь пять локальных «красных» зон в пяти отдельных тамбонах.

Новости Пхукета

29 Апреля 2020, 01:37 PM
Губернатор объявил об открытии границ районов, но не уточнил, с какого момента. Фото: Phuket PR Department

Губернатор объявил об открытии границ районов, но не уточнил, с какого момента. Фото: Phuket PR Department

Губернатор Пхукета объявил о возобновлении свободного перемещения между границами тамбонов по итогам совещания 28 апреля. Глава провинции не уточнил, получил ли он одобрение от кабмина, которое ранее называл необходимым условием открытия районов.

Как отметил губернатор, закрытыми останутся всего пять локаций в пяти «красных» тамбонах:

  1. Патонг. Бангла-Роуд.

  2. Чернг-Талей. Второй, третий и пятый мубаны в Банг-Тао.

  3. Ко-Кэу. Поселок Прачасамакхи во втором мубане.

В локациях 1-3 останутся чекпоинты на въездах в зоны повышенного риска. Официальные лица будут проводить работу по выявлению потенциально заболевших. Жителям должны оставаться в своих домах.

  1. Рассада. Второй мубан, улица Soi Bang Chee Lao.

  2. Вичит. Поселок Chao Fa Garden Village.

В локациях 4-5 официальные лица будут проводить работу по выявлению потенциально заболевших. Жителям должны оставаться в своих домах. Чекпоинты на въездах не упомянуты.

Господин Пхакапхонг Тавипатана не уточнил, когда именно приказ об открытии границ вступает в силу. Никаких уточнений на этот счет пока не последовало. Глава PR-службы Пхукета не смогла ответить на прямой вопрос об этом.

Формальный срок действия всех местных ограничений на Пхукете – до конца апреля.

PR-служба также сообщила о том, что в ближайшее время стоит ожидать других распоряжений и уточнений касательно изменения ситуации. Заодно ведомство попросило жителей строго следовать всем рекомендациям по охране здоровья, продолжать носить маски, регулярно мыть руки и соблюдать требования социального дистанцирования.

 

 

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