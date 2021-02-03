Пхукет открыл бескарантинный въезд для всех провинций, кроме Самут-Сакхона

Приказ был подписан 2 февраля и в тот же день опубликован на странице PR-службы Пхукета в Facebook. Правила для гостей из Бангкока и 75 провинций (за исключением Самут-Сакхона) следующие:
- Требуется установить приложение Mor Chana.
- Требуется зарегистрироваться на сайте gophuget.com
- Двухнедельный карантин не требуется
При этом все въезжающие на Пхукет лица должны следить за состоянием здоровья (на предмет симптомов коронавируса) и соблюдать все требования «новой нормальности».
Для лиц, въезжающих из Самут-Сакхона правила следующие:
- Требуется установить приложение Mor Chana
- Требуется зарегистрироваться на сайте gophuget.com
- Требуется сдать анализы на коронавирус и встать на контроль в районном Чрезвычайном операционном центре (ЕОС)
- Требуется пройти 14-дневный карантин дома или в отеле ASQ
- Требуется строго соблюдать все меры эпидемиологической безопасности
Лицам, совершающим краткосрочные деловые поездки (при которых карантин не возможен), нужно письмо от работодателя, подтверждающее необходимость поездки. Документ надо подать в ЕОС. Для того, чтобы покинуть место проживания, нужно отдельное разрешение ЕОС. Кроме того, такие туристы должны прилагать все усилия, чтобы избегать мест массового скопления людей.
Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статье 51 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act). Статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа.
Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.