Пхукет открыл бескарантинный въезд для всех провинций, кроме Самут-Сакхона

Губернатор Пхукета подписал приказ, отменяющий обязательный 14-дневный карантин для лиц, въезжающих на остров из любых провинций, кроме Самут-Сакхона. До этого гости из «красных зон», должны были проводить две недели на самоизоляции дома или в отеле со статусом центра альтернативного карантина (ASQ).

Новости Пхукета

3 Февраля 2021, 10:39 AM

Фото: Phuket PR Department

Приказ был подписан 2 февраля и в тот же день опубликован на странице PR-службы Пхукета в Facebook. Правила для гостей из Бангкока и 75 провинций (за исключением Самут-Сакхона) следующие:

Требуется установить приложение Mor Chana. Требуется зарегистрироваться на сайте gophuget.com Двухнедельный карантин не требуется

При этом все въезжающие на Пхукет лица должны следить за состоянием здоровья (на предмет симптомов коронавируса) и соблюдать все требования «новой нормальности».

Для лиц, въезжающих из Самут-Сакхона правила следующие:

Требуется установить приложение Mor Chana Требуется зарегистрироваться на сайте gophuget.com Требуется сдать анализы на коронавирус и встать на контроль в районном Чрезвычайном операционном центре (ЕОС) Требуется пройти 14-дневный карантин дома или в отеле ASQ Требуется строго соблюдать все меры эпидемиологической безопасности

Лицам, совершающим краткосрочные деловые поездки (при которых карантин не возможен), нужно письмо от работодателя, подтверждающее необходимость поездки. Документ надо подать в ЕОС. Для того, чтобы покинуть место проживания, нужно отдельное разрешение ЕОС. Кроме того, такие туристы должны прилагать все усилия, чтобы избегать мест массового скопления людей.

Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статье 51 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act). Статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа.

Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.