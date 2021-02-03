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Пхукет открыл бескарантинный въезд для всех провинций, кроме Самут-Сакхона

Губернатор Пхукета подписал приказ, отменяющий обязательный 14-дневный карантин для лиц, въезжающих на остров из любых провинций, кроме Самут-Сакхона. До этого гости из «красных зон», должны были проводить две недели на самоизоляции дома или в отеле со статусом центра альтернативного карантина (ASQ).

Новости Пхукета

3 Февраля 2021, 10:39 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Приказ был подписан 2 февраля и в тот же день опубликован на странице PR-службы Пхукета в Facebook. Правила для гостей из Бангкока и 75 провинций (за исключением Самут-Сакхона) следующие:

  1. Требуется установить приложение Mor Chana.
  2. Требуется зарегистрироваться на сайте gophuget.com
  3. Двухнедельный карантин не требуется

При этом все въезжающие на Пхукет лица должны следить за состоянием здоровья (на предмет симптомов коронавируса) и соблюдать все требования «новой нормальности».

Для лиц, въезжающих из Самут-Сакхона правила следующие:

  1. Требуется установить приложение Mor Chana
  2. Требуется зарегистрироваться на сайте gophuget.com
  3. Требуется сдать анализы на коронавирус и встать на контроль в районном Чрезвычайном операционном центре (ЕОС)
  4. Требуется пройти 14-дневный карантин дома или в отеле ASQ
  5. Требуется строго соблюдать все меры эпидемиологической безопасности

Лицам, совершающим краткосрочные деловые поездки (при которых карантин не возможен), нужно письмо от работодателя, подтверждающее необходимость поездки. Документ надо подать в ЕОС. Для того, чтобы покинуть место проживания, нужно отдельное разрешение ЕОС. Кроме того, такие туристы должны прилагать все усилия, чтобы избегать мест массового скопления людей.

Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статье 51 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act). Статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа.

Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.

 

 

 

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