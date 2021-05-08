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Пхукет отказывается от экспресс-тестов для въезжающих

С 15 мая Пхукет меняет правила въезда на остров для лиц из других районов страны, не прошедших полную вакцинацию и не сделавший предварительно (в течение 72 часов) тест на отсутствие вируса. Если раньше этим лицам предлагалось пройти экспресс-анализ на въезде, то теперь при отсутствии одного из упомянутых выше документов вариант один – двухнедельный карантин.

Новости Пхукета

8 Мая 2021, 04:17 PM
Вице-губернатор Пияпонг Чувонг. Фото: PR Phuket

Вице-губернатор Пияпонг Чувонг. Фото: PR Phuket

Об изменении правил сообщил днем 7 мая губернатор Наронг Вунсиеу, при этом глава провинции отметил, что карантин можно будет проходить «на дому или в самостоятельно оплаченном отеле».

Вслед за господином Вунсиеу выступил вице-губернатор Пияпонг Чувонг. В ходе онлайн-трансляции он пояснил, что речь идет не только о прибытиях из «красных зон», но из любых провинций вообще.

«Губернатор Пхукета поставил цель за две недели добиться снижения новых случаев коронавируса до ноля. Мы пойдем на все. Неважно, что потребуется. Мы больше не можем подвергать себя риску», – заявил вице-губернатор Чувонг.

«Вплоть до 14 мая мы продолжим брать экспресс-анализы, но с 15 мая все прибывающие из любых мест без справки об отрицательном анализе или сертификата о вакцинации будут обязаны проходить 14-дневный карантин», – прямо заявил вице-губернатор.

Господин Чувонг отметил, что он пока не знает, какими будут правила для краткосрочных визитов и в других особых случаях. Это должно быть разъяснено в официальном приказе по провинции, который еще не выпущен.

«Мы хотим послать стране сигнал, что мы очищаем свою провинцию. Все три вице-губернатора получили распоряжение заняться каждым из трех провинциальных округов в сотрудничестве с местными администрациями и лидерами сообществ для организации тестирования местного населения. В течение двух недель мы увидим более четкие результаты на практике», – заявил господин Чувонг.

Что касается вакцинации, то сейчас в центре внимания – «религиозные лидеры» всех религий, поскольку они часто контактируют с разными людьми.

«Высока вероятность того, что мы получим достаточно вакцины для того, чтобы привить каждого человека на острове. Если вы все еще колеблетесь, то не сомневайтесь и идите прививаться», – заявил господин Чувонг.

 

 

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