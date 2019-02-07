Пхукет отказался от перехода на водоснабжение «день через день»

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг отдал распоряжение отменить план по переводу острова на водоснабжение по графикам и потребовал, чтобы профильные ведомства нашли альтернативный способ справиться с нехваткой пресной воды. Одновременно глава провинции поддержал решение обратиться в Бангкок с запросом на искусственный посев облаков для вызова дождей над островными водохранилищами. Соответствующими технологиями Таиланд располагает, благодаря реализации одного из Королевских проектов Рамы IX.

Новости Пхукета

7 Февраля 2019, 02:36 PM

Фото: Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation

Поздним вечером 6 февраля (около 22:30) пхукетский офис Управление водоснабжения (PWA) опубликовал уведомление, в котором сообщил, что предыдущий план по переводу значительного числа районов острова на водоснабжение в режиме «день через день» отменяется.

Уведомление было опубликовано через сутки с небольшим после того, как PWA сообщило о вводе ограничений на подачу воды в Раваи, Ко-Кэу и целом ряде других районов, охватывающих почти весь остров. Публикации нового сообщения предшествовала встреча губернатора с руководителями ведомств, отвечающих за водоснабжение Пхукета, включая PWA и местное отделение Управления ирригации (PIO). Первая структура отвечает непосредственно за организацию доставки воды потребителям, а вторая – за запасы пресной воды в водохранилищах.

В уведомлении PWA от 6 февраля указывается, что от перехода в режим ограниченного водоснабжения было решено отказаться после того, как РIO подтвердило, что запасов воды в водохранилищах Банг-Вад, Банг-Ньеу и Кхлонг-Кратха хватит, чтобы продержаться до начала сезонных дождей в середине мая.

Когда сегодня утром корреспондент The Phuket News связался с главой местного офиса PIO Сомчаватом Чайсинсодом, тот заявил, что объявление о переходе в режим экономии PWA выпустило «из-за неправильного понимания информации, которую PIO им предоставило». При этом господин Чайчинсонд заявил, что данные его ведомства были «технически точными».

«Мы можем обеспечить поставку объемов воды, которые официально запросило у нас PWA», – заверил господин Чайчинсод.

При этом еще две недели назад в беседе с тем же корреспондентом The Phuket News господин Чайчинсод указывал, что пхукетские водохранилища не справляются с задачей обеспечения острова водой из-за стремительной застройки на территории провинции.

Глава PWA Грайсорн Махамад за последние сутки дважды побеседовал с The Phuket News – до и после встречи с губернатором. До встречи он говорил, что запасов воды на Пхукете не хватает и, вероятно, водоснабжение по графикам придется ввести даже в Патонге и Кароне. В качестве возможного выхода из ситуации он называл обращение в Королевский департамент искусственного создания дождей, для посева облаков над водохранилищами.

При этом господин Махамад подчеркивал, что налаживание поставок воды силами частных операторов из пхукетских озер и других источников (еще одна альтернатива) займет не менее 120 дней, то есть результаты появятся уже после окончания засушливого сезона.

Сегодня господин Махамад заявил, что «губернатор отдал PWA распоряжение пересмотреть план по ограничению водоснабжения» и при этом «согласился отправить запрос на вызов из Бангкока авиации для посева облаков.

«Губернатор не хочет, чтобы ограничения подачи воды сказались на людях. Он отдал PWA распоряжение найти другой способ. Мы должны отыскать другие источники воды, чтобы обеспечить потребности людей», – заявил господин Махамад.

«Королевский проект по искусственному созданию дождей поможет в нашей ситуации. Мы отправим запрос на посев облаков в конкретных районах острова. Мы хотим, чтобы дожди прошли непосредственно над водохранилищами Банг-Ньеу, Банг-Вад и Кхлонг-Крахта. Особенно важны дожди в Кату, поскольку там находится главное водохранилище Банг-Вад и множество каналов, что позволяет легче распределять запасы воды», – заявил он.

По оценкам господина Махамада, в водохранилище Банг-Вад сейчас имеется около 4,5 млн кубометров воды, то есть меньше половины. Водохранилище Банг-Ньеу, по его словам, также заполнено на уровне половины объема – 3 млн кубометров (PIO ранее говорило о 2,4 млн). В водохранилище Кхлонг-Кратха осталось около 1,4 млн кубометров, то есть меньше трети.

Ожидается, что завтра губернатор Пхукета посетит водохранилище Банг-Вад, лично ознакомится с положением дел и выступит с заявлением по вопросу о дефиците (или его отсутствии) пресной воды на острове.