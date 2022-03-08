Пхукет осваивает выращивание марихуаны для целей медицины

Генеральный директор Департамента традиционной тайской медицины Йонгйот Тхаммавут посетил Пхукет. Целью визита было развитие на острове выращивания марихуаны для медицинских целей как одного из источников восстановления национальной экономики.

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В ходе визита 7 марта доктор Тхаммавут посетил пхукетский кампус Университета Принца Сонгкхла и поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании по вопросам поддержки и развития исследовательской деятельности в сфере технологий и инноваций в оздоровительном туризме, сообщает PR-служба администрации Пхукета.

«Текущее развитие рынка медицинских трав отвечает четкому курсу страны на развитие фито-индустрии», – заявил доктор Тхаммавут.

По его словам, власти преследуют цели «стабильности, процветания и ответственного развития страны», для чего вырабатываются рекомендации по продвижению такого сегмента экономики, как тайские травы.

В сообщении PR-службы Пхукета указывается, что Таиланд стремится стать ведущим в АСЕАН экспортером качественных медицинских ингредиентов и конечных травяных продуктов. В частности, должна вестись работа по повышению ценности тайского сырья и продукции на международном рынке. Также важным элементом работы является поддержка конкуренции среди игроков данного сегмента.

В ходе визита на Пхукет доктор Тхаммавут посетил офис «Общественного предприятия по связанному с траволечением медицинскому туризму в провинции Пхукет». Структура с таким названием располагается на Soi Dechanarong, должность президента занимает Ванди Петччу, одно из направлений деятельности – выращивание конопли для нужд медицины и науки.

«Наша цель – продвигать и развивать культивацию конопли в медицинских и научных целях, поставлять качественные соцветия конопли на склад хранения сырых материалов из конопли Департамента традиционной и альтернативной тайской медицины», заявила госпожа Петччу.

Сейчас структура госпожи Петччу выращивает первую партию. План организации – 1608 растений в год или 804 за каждый производственный цикл. Семена предоставляет Департамент традиционной и альтернативной тайской медицины.

Как отмечает госпожа Петччу, «многочисленные исследования показывают, что марихуана может применяться для производства лекарств от многих болезней, включая синдром Альцгеймера, синдром Паркинсона, синдром Туретта, псориаз и так далее, а также от многих болезней, которые современная медицина лечить не может».

Также конопляное сырье может использоваться при производстве косметических средств и продуктов питания.

«Конопля может стать экономически рентабильной культурой, способной приносить много денег», – заявила госпожа Петччу.

Президент общественного предприятия добавила, что именно на фоне экономического потенциала конопли власти Таиланда легализовали ее производство для медицинских целей.

«Корни, листья, стебли и ветви конопли больше не классифицируются как наркотик пятой категории, так что люди и государственные ведомства обдумывают использование этого сырья в продуктовом бизнесе, производстве множества видов косметики, лекарственных препаратов», – отметила госпожа Петччу.

«По этой причине необходим систематический контроль качества. Выращивание конопли для достижения долгосрочных результатов требует знаний и исследовательской поддержки, которые, в свою очередь, требуют персонала со знаниями в сельском хозяйстве, а также времени, финансов и реального намерения достичь заявленных целей», – добавила она.

Госпожа Петччу не привела примеров конкретных продуктов из конопли, которые могут производиться на Пхукете или в других местах из пхукетского сырья. Об объемах производства также известно лишь, что ведомство госпожи Петччу планирует выращивать уже упомянутые 1608 кустов в год.