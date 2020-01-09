Пхукет остается среди провинций-лидеров по числу дел о наркотиках

Центральный суд провинции Пхукет (Phuket Provincial Court) занял второе место в стране по числу вынесенных приговоров по наркотическим статьям, уступив по данному показателю лишь суду округа Тхунг-Сонг провинции Накхон-Сри-Тхаммарат.

Таньялак Сакут

13 Января 2020, 04:00 PM

За последний фискальный год на Пхукете изъяли 556,38 тыс. метамфетаминовых таблеток. Этого с лихвой хватит на все официальное население острова, включая стариков и детей. Фото: Таньялак Сакут

За период с января по октябрь включительно Phuket Provincial Court рассмотрел 6697 соответствующих дел, суд Тхунг-Сонга – 7438. Соответствующая информация содержится в опубликованном в декабре отчете Судебной палаты.

Среди 6697 рассмотренных на Пхукете дел 3076 пришлось на незаконное хранение наркотиков, а еще 702 – на хранение с целью продажи. При этом с учетом дел, рассмотренных в пхукетском суде второго уровня, известном как Kwaeng Court, общее число достигло 5120. Это третий показатель среди всех провинций Таиланда.

Впрочем, вице-губернатор Пхукета Супот Ротрыанг На-Нонгкхай, возглавляющий провинциальный комитет по борьбе с наркотиками, увидел в озвученной статистике и позитивный момент.

«Она показывает, что полиция и другие официальные лица делают свою работу очень хорошо», – заявил вице-губернатор.

«В этом году в центре нашего внимания было предотвращение ввоза наркотиков на остров при помощи рыбацких лодок, что, как мы полагаем, является для наркокурьеров предпочтительным способом транспортировки», – добавил господин На-Нонгкхай.

Отметим, что в ведущейся отдельно полицейской статистике счет дел по наркотическим статьям также идет на тысячи. За прошедший фискальный год (с октября 2018 по конец сентября 2019) полицейский участок Пхукет-Тауна завершил 1552 дел, участок Чалонга – 1058, участок Таланга – 977, участок Патонга – 977, участок Тха-Чат-Чая – 676. В зону ответственности последнего из участков входит среди прочего одноименный КПП, где регулярно перехватываются крупные партии наркотиков при попытке ввоза их на остров автомобильным транспортом.

Также пхукетская полиция фиксирует рост объемов изъятых наркотических средств, причем по всем базовым категориям. За фискальный 2018-2019 год на Пхукете было изъято 19,29 кг кристаллического метамфетамина (против 18,45 кг годом ранее), а также 556,38 тыс. содержащих метамфетамин таблеток (против 303,16 тыс) и около 3,73 т листьев кратома (против 2,9 т). Объем изъятой за год марихуаны практически удвоился и составил 12,76 кг против 7,31 кг. При этом по героину было зафиксировано снижение показателя с 292,4 г до 116,87 г.

«Наркотики остаются проблемой на Пхукете. И прежде всего из-за слабостей внутри местных сообществ. Впрочем, я ожидаю, что показатели будут снижаться на фоне нашей работы внутри упомянутых сообществ», – заявил вице-губернатор На-Нонгкхай.

По словам чиновника, большинство фигурантов дел по наркотическим статьям – выходцы из других провинций Таиланда, а не уроженцы непосредственно Пхукета. При этом одним из драйверов наркоторговли вице-губернатор назвал экономические проблемы, из-за которых люди встают на путь торговли наркотиками ради дохода.

«Другая проблема – давление окружения. Как я выяснил, большинство задержанных за наркоторговлю молодых женщин занимались этим вместе со своими бойфрендами», – добавил господин На-Нонгкхай.