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Пхукет остается лидером среди провинций Таиланда по числу случаев денге

Согласно отчету тайского Министерства здравоохранения, Пхукет остается лидером среди провинций Таиланда по числу зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой денге.

Чутхарат Плерин

7 Июня 2018 10:16:04

Фото: Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons
Фото: Muhammad Mahdi Karim / Wikimedia Commons

Как указывается в опубликованном 5 июня докладе Минздрава, за период с 1 января по 5 июня этого года на Пхукете было зарегистрировано 357 случаев заболевания лихорадкой денге. Аналогичные цифры содержатся и в опубликованном в тот же день отчете Департамента по контролю за заболеваниями. По состоянию на 10 апреля на острове было зафиксировано 220 случаев заболевания денге (см. здесь).

В беседе с газетой Khao Phuket (версией The Phuket News и «Новостей Пхукета» на тайском языке) глава местного офиса Минздрава Крит Сакунпед отметил, что ситуация с денге вызывает у сотрудников ведомства беспокойство. Сперва он заявил, что кампания по борьбе с денге оказалась «не полностью адресной», а потом высказался более прямолинейно.

«Некоторые из деревенских жителей не в курсе опасности и не принимают должны мер по борьбе с комарами», – заявил доктор Сакунпед.

«Кампания по предотвращению распространения денге на Пхукете не работает», – констатировал он.

Одновременно специалист отметил, что лидерство провинции по числу зафиксированных случаев денге может объясняться тем, что Минздрав сравнивает число заболевших с количеством официально зарегистрированных жителей провинции, а на Пхукете разрыв между официальными цифрами и реальным населением достаточно высок.

«Как бы то ни было, нам необходимо сконцентрировать усилия на повышении информированности людей об угрозе», – добавил доктор Сакунпед.

«Самое важное заключается в том, чтобы люди сами защищали себя от комаров. Использование репеллентов должно быть привычкой», – отметил он.

Согласно официальным данным Минздрава, с начала года от денге на Пхукете умерли два человека, однако «Новостям Пхукета» известно о как минимум еще одном случае, который в отчеты ведомства не попал.

О том, что такое лихорадка денге и как от нее защититься, читайте здесь.

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