Пхукет остается частично затопленным

Обильные дожди продолжаются на Пхукете, ввиду чего некоторые районы острова остаются затопленными водой. Проблемы наблюдаются в Срисунтхорне, Тхепкрасаттри и Самконге.

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Власти острова организовали раздачу еды и питьевой воды жителям районов, где продолжаются наводнения. Экстренные службы пытаются откачивать воду, но не везде это приносит результаты.

В Срисунтхорне помощь местным жителям оказывают военнослужащие 18-й пехотной дивизии, которые совместно с сотрудниками местных экстренных служб работают над сооружением временного моста к изолированным домам в третьем мубане. Старый мост не выдержал удара стихии.

Продолжается наводнение также на Soi Paniang и Soi Samkong 2 к северу от Пхукет-Тауна. Военно-морской флот направил туда несколько мощных насосов для откачки воды, но нормализовать положение дел пока не удалось.

«Вся ситуация сложилась из за сильных и продолжительных дождей в последние дни. Сток воды вернется в норму, но сильные и постоянные дожди еще продолжаются, что приносит новую воду», – заявил в ходе визита в Самконг губернатор Наронг-Вунсиеу.

Также глава провинции отметил, что «в прошлом» на Пхукете было много «заводей», куда уходили излишки дождевой воды, «но сейчас многие из этих мест заняты жильем».

Согласно прогнозу пхукетского центра Метеорологического департамента Таиланда (TMD), дожди на острове продлятся до субботы, 22 октября. Синоптики предупреждают о риске наводнений и новых сходов размокшего грунта с холмов.

Согласно данным TMD, во вторник, 18 октября, на Пхукете выпало 63 мм осадков, а 19 числа ожидается 69 мм. Всего с начала года провинция приняла 2258,9 мм.