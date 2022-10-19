Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет остается частично затопленным

Обильные дожди продолжаются на Пхукете, ввиду чего некоторые районы острова остаются затопленными водой. Проблемы наблюдаются в Срисунтхорне, Тхепкрасаттри и Самконге.

Материал партнеров

19 Октября 2022, 12:13 PM
Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Дожди на Пхукете продолжаются. Вчера остров принял 63 мм осадков, сегодня ожидается 69 мм. Фото: PR Phuket

Власти острова организовали раздачу еды и питьевой воды жителям районов, где продолжаются наводнения. Экстренные службы пытаются откачивать воду, но не везде это приносит результаты.

В Срисунтхорне помощь местным жителям оказывают военнослужащие 18-й пехотной дивизии, которые совместно с сотрудниками местных экстренных служб работают над сооружением временного моста к изолированным домам в третьем мубане. Старый мост не выдержал удара стихии.

Продолжается наводнение также на Soi Paniang и Soi Samkong 2 к северу от Пхукет-Тауна. Военно-морской флот направил туда несколько мощных насосов для откачки воды, но нормализовать положение дел пока не удалось.

«Вся ситуация сложилась из за сильных и продолжительных дождей в последние дни. Сток воды вернется в норму, но сильные и постоянные дожди еще продолжаются, что приносит новую воду», – заявил в ходе визита в Самконг губернатор Наронг-Вунсиеу.

Также глава провинции отметил, что «в прошлом» на Пхукете было много «заводей», куда уходили излишки дождевой воды, «но сейчас многие из этих мест заняты жильем».

Согласно прогнозу пхукетского центра Метеорологического департамента Таиланда (TMD), дожди на острове продлятся до субботы, 22 октября. Синоптики предупреждают о риске наводнений и новых сходов размокшего грунта с холмов.

Согласно данным TMD, во вторник, 18 октября, на Пхукете выпало 63 мм осадков, а 19 числа ожидается 69 мм. Всего с начала года провинция приняла 2258,9 мм.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Мэр Пхукет-Тауна попросил жителей быть готовыми к подъему уровня воды
Крокодилы сбежали с затопленной фермы в Кхон-Кэне
Аэропорт Пхукета советует выезжать на рейсы заранее из-за дождей
Камала останется без света 19 октября
Переполненные водохранилища вызывают беспокойство у ответственных лиц
Наводнения продолжаются на Пхукете
Двух жителей Пхукета арестовали за хранение метамфетамина
Вор проник в супермаркет Lotus’s в Таланге
Опрос: Тайцы не готовы считать наркозависимость болезнью
От наводнений на Пхукете пострадали 1850 домохозяйств
Большая уборка проходит в Пхукет-Тауне
Полиция Таланга отчиталась о новых арестах за наркотики
Синоптики обещают Пхукету продолжение дождей 17-21 октября
Синоптики ждут продолжения дождей на Пхукете
Движение между Камалой и Патонгом возобновлено

 

Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 