Пхукет остается частично затопленным

Исторический центр Пхукет-Тауна остается затопленным по состоянию на середину дня 16 октября, также наводнения продолжаются во многих других районах Пхукета. Официальные лица пытаются оказывать помощь пострадавшим.

Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхукет-Таун затопило не менее серьезно, чем пять лет назад. Хотя некоторые из жителей говорят, что подобных наводнений не было вовсе. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В ходе встречи с журналистами мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангканапилат заявил, что городская администрация прикладывает все усилия для оказания помощи пострадавшим от наводнений. Среди прочего центр готов обеспечить нуждающихся продуктами.

«Если вас беспокоит вопрос еды, вы можете сообщить в муниципалитет Пхукет-Тауна, сколько и каких продуктов вам нужно, и мы их доставим», – заявил господин Ангканапилат.

Мэр города извинился перед жителями за сложившуюся ситуацию и добавил, что помощь сейчас требуется одновременном во множестве мест.

В своем заявлении господин Ангканапилат несколько раз использовал обращение «братья и сестры.

Председатель туристического объединения Старого города Сомойт Патхан назвал сегодняшнее наводнение худшим за 30 лет на его памяти.

«Насколько я помню, улицу Thalang Rd. в Старом городе никогда не затапливало так, чтобы вода просто стояла на ней», – заявил господин Патхан.

«Я хочу призвать всех помогать друг другу и объединяться перед лицом чрезвычайной ситуации», – добавил он.

Старожил Пхукет-Тауна «не припомнил», в частности, наводнение 2017 года, когда Старый город был затоплен точно так же, как и сейчас. После обильных дождей тогда вышел из берегов канал Банг-Яй, протекающий через Пхукет-Таун и выполняющий функцию отвода дождевой воды в море.

Также в связи с сегодняшними событиями можно вспомнить 2015 год, когда на острове за неделю выпала месячная норма осадков, что вызвало серьезные наводнения на севере провинции.