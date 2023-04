Пхукет ополчился на любимый круизный лайнер из-за дыма из трубы

Пользователи соцсетей, традиционно встречавшие каждый визит лайнера Spectrum of the Seas волной лайков и полных обожания комментариев, внезапно ополчились на судно. Причиной тому стал дым из трубы, на который жители острова обратили внимание в ходе последней стоянки лайнера у побережья Патонга в субботу, 8 апреля. Теперь остров через местные СМИ требует от властей, чтобы но занялись вопросом и приняли какие-нибудь меры для того, чтобы Spectrum of the Seas не вредил экологии.

Spectrum of the Seas в очередной раз прибыл в Патонг утром 8 апреля, но в этот раз тайцы оказались ему не рады. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Spectrum of the Seas был первым лайнером, возобновившим круизы на Пхукет после коронавируса. Первое прибытие судна в Патонг вызвало настоящий ажиотаж в местных СМИ и среди пользователей социальных сетей. Официальные лица также устроили прибывшим на «Спектруме» туристам торжественную встречу. Впоследствии новости о визитах лайнера появлялись в соцсетях с периодичностью раз в месяц или раз в два месяца. Событие всегда воспринималась как позитивное – и просто в экономическом смысле (хотя туристы проводили на острове лишь несколько часов), и в имиджевом (тайцы любят, когда их страна попадает в какие-либо рейтинги или удостаивается внимания за рубежом). Впрочем, во время стоянки судна у берегов Патонга 8 апреля «отдыхающие на пляжи иностранцы и операторы пляжного бизнеса» неожиданно разглядели, что труба на 18-палубном лайнере вообще-то нужна для того, чтобы выводить дым в атмосферу. И этот дым «затронул» увидевших его. «Было высказано много критики, поскольку оператор такого круизного судна должен думать о возможном загрязнении окружающей среды», – говорится в новых сообщениях о визите Spectrum of the Seas. Согласно «предварительным предположения» обеспокоенной публики, дым мог быть результатом работы судовой кухни или бортовых электрогенераторов на дизельном топливе. Как бы то ни было, пользователи соцсетей и местные журналисты призвали «профильные ведомства» к тому, чтобы «заняться вопросом». В публикациях о последнем визите Spectrum of the Seas не говорится, отличался ли дым по цвету или густоте о того, что можно было наблюдать во время предыдущих стоянок в Патонге этого лайнера или других подобных судов. Согласно данным Иммиграционного бюро, только за март остров принял 12 круизных лайнеров, то есть они приходят на Пхукет каждые три дня. Общее количество пассажиров круизных лайнеров за март составило явно не меньше 26 тыс., если брать за ориентиры общее зафиксированное число прибытий морским транспортом в 27,3 тыс. При этом Spectrum of the Seas компании Royal Caribbean International – не только один из крупнейших круизных лайнеров в мире, но и один из самых современных. При этом его можно считать и фактически не бывшим в эксплуатации, поскольку судно совершило первый выход в море только в 2019 году, а в 2020 году морские круизы были приостановлены в связи с пандемией. Таким образом едва ли «Спектрум» можно заподозрить в том, что на нем применяются устаревшие технологии или изношенное оборудование.

