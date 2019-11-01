Пхукет оценивает последствия локальных наводнений 31 октября

Официальные лица проводят инспекции в районах Чалонга и Карона, пострадавших от локальных наводнений 31 октября. Количество пострадавших от воды построек пока не подсчитано, но известно, что из 170 домов жителей вчера пришлось эвакуировать в целях обеспечения их безопасности.

Таньялак Сакут

В результате дождей 31 октября подтопленными оказались многие части тамбонов Чалонг и Карон. Среди прочего, вода залила шоссе Chao Fa West Rd., полностью парализовав движение по нему. Следом «встала» трасса Chao Fa East Rd., куда был перенаправлен транспорт. В Кароне особенно сложной ситуация была на Soi Patak 18.

И в Чалонге, и в Кароне были организованы пункты временного размещения людей, чьи дома оказались подтоплены. В Чалонге эвакуированных разместили в одной из школ тайского бокса у офиса TOT на Chao Fa West Rd., в Кароне – на территории местного храма Wat Suwankhirikhet. Нуждающихся обеспечили едой, водой, одеялами и другими необходимыми вещами.

Также в Чалонге организовали дополнительные пункты оказания помощи, куда может обратиться любой пострадавший от локальных наводнений. Соответствующие пункты располагаются у здания муниципалитета на Luang Por Chaem Rd., на территории рынка Baan Nakok Market на Chao Fa West Rd. (пятый мубан Чалонга), у районного старосты-пуяйбана (седьмой мубан), в центре для престарелых на Soi Thanuyep(восьмой мубан) и на стадионе в поселке Takdang Village (четвертый мубан).

Список пунктов оказания помощи в Кароне не опубликован. Нуждающиеся могут связаться с муниципалитетом.