Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Пхукет оценивает последствия локальных наводнений 31 октября

Официальные лица проводят инспекции в районах Чалонга и Карона, пострадавших от локальных наводнений 31 октября. Количество пострадавших от воды построек пока не подсчитано, но известно, что из 170 домов жителей вчера пришлось эвакуировать в целях обеспечения их безопасности.

Таньялак Сакут

1 Ноября 2019, 11:04 AM
Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

Фото: Ornanong Hirun

В результате дождей 31 октября подтопленными оказались многие части тамбонов Чалонг и Карон. Среди прочего, вода залила шоссе Chao Fa West Rd., полностью парализовав движение по нему. Следом «встала» трасса Chao Fa East Rd., куда был перенаправлен транспорт. В Кароне особенно сложной ситуация была на Soi Patak 18.

И в Чалонге, и в Кароне были организованы пункты временного размещения людей, чьи дома оказались подтоплены. В Чалонге эвакуированных разместили в одной из школ тайского бокса у офиса TOT на Chao Fa West Rd., в Кароне – на территории местного храма Wat Suwankhirikhet. Нуждающихся обеспечили едой, водой, одеялами и другими необходимыми вещами.

Также в Чалонге организовали дополнительные пункты оказания помощи, куда может обратиться любой пострадавший от локальных наводнений. Соответствующие пункты располагаются у здания муниципалитета на Luang Por Chaem Rd., на территории рынка Baan Nakok Market на Chao Fa West Rd. (пятый мубан Чалонга), у районного старосты-пуяйбана (седьмой мубан), в центре для престарелых на Soi Thanuyep(восьмой мубан) и на стадионе в поселке Takdang Village (четвертый мубан).

Список пунктов оказания помощи в Кароне не опубликован. Нуждающиеся могут связаться с муниципалитетом.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Рыбак нашел в море тело пропавшего на Лайане местного жителя
Автомобиль вылетел с дороги на севере Пхукета
Движение в Патонге ограничат 1 ноября для проведения традиционного парада
Турист из Белоруссии пропал в море у пляжа Найтон
Unilever и TAT запускают пилотный проект по переработке пластика в Краби
Значительная часть Чалонга останется завтра без воды
Тоннель у аэропорта завершен в срок
Женщина арестована при попытке провезти наркотики на Пхукет внутри плюшевой свинки
Чернг-Талей частично останется без электричества 30 октября
Паклок частично останется без электричества 30-31 октября
Турист из Индии утонул на Пхукете в предпоследний день отпуска
Пхукет получил распоряжение оперативно подготовить план по обеспечения жителей пресной водой
Две иностранки пострадали в столкновении легковой машины и минивэна в Раваи
Авиакомпания Vietnam Airlines начала летать с Пхукета в Хошимин
Иммиграционное бюро подтвердило возможность использования визы Non-O в качестве пенсионной

 

SKYPARK
Thai Residential
Melbourne Cup Brunch 2019
Ocean Marina Pattaya Boat Show
QSI International School Phuket

 