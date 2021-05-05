Пхукет обеспокоен риском дефицита мест в палатах ICU

Один из ведущих специалистов Vachira Hospital эпидемиолог Витхита Джэнг-Йем выразила обеспокоенность ситуацией с наличием мест в палатах интенсивной терапии на фоне роста числа заражений COVID-19.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 09:00 AM

Карта зафиксированных заражений, опубликованная 5 мая. Фото: PR Phuket

Свои опасения доктор Джэнг-Йем озвучила на транслировавшейся в прямом эфире пресс-конференции с участием губернатора Наронга Вунсиеу.

«Прямо сейчас нам противостоит английская версия вируса B.117, отличающаяся скоростью и легкостью заражения, а также ведущая к пневмонии», – отметила доктор Джэнг-Йем.

«Согласно общенациональным отчетам, у каждого четвертого пациента развиваются симптомы пневмонии. В ходе первой и второй волн количество подобных случае было небольшим. На Пхукете около 50% людей с вирусом не имеют никаких симптомов, у 30% наблюдаются легкие симптомы пневмонии, 10% имеют тяжелые симптомы. Это означает, что нам нужно много аппаратов поддержки дыхания», – пояснила врач-эпидемиолог.

Непосредственно в Vachira Hospital, главной государственной больнице Пхукета, симптомы пневмонии, требующей искусственной поддержки дыхания, имеются примерно у 50% пациентов.

«Во всех больницах острова мы имеем около 200 коек для новых пациентов, но мест в палатах интенсивной терапии терапии для пациентов с тяжелым течением болезни у нас всего 19», – озвучила неутешительные цифры доктор Джэнг-Йем.

«Сейчас занято около 50% мест в палатах ICU, но число пациентов с пневмонией и потребность в местах именно в ICU растет. Существует вероятность, что мы можем столкнуться с дефицитом коек в палатах интенсивной терапии. Если занятыми окажутся 80% мест, то можно будет утверждать, что мы вошли в критическую стадию», – резюмировала она.

Опасения доктора Джэнг-Йем подтвердил доктор наук Чаянон Пучарон из пхукетского кампуса Университета Принца Сонгкхла (он руководит там, среди прочего, исследовательской деятельностью).

«Согласно нашим исследования, в апреле мы фиксировали один случай на 2,3-2,4 человека, что является очень высоким показателем. Если апрельский уровень сохранится, мы получим более 600 случаев и столкнемся с нехваткой коек», – заявил он.

«Впрочем, в последнюю неделю апреля уровень заражения сократился до одного случая на 2,2 человека, а в следующую неделю – до одного случая на 1,93%. Так что сейчас у нас задействовано 60% коечного фонда в палатах ICU. Нам нужно объединить усилия для снижения уровня заражения ниже отметки один случай на 1,93 человека в течение этой неделе, поскольку если и новые факторы, о которых необходимо подумать», – заявил доктор Пучарон.

Также на острове продолжается кампания по выборочному тестированию людей на коронавирус (как дополнение к реагированию на выявленные случаи). Такое тестирование было проведено в частях Май-Кхао, Чернг-Талей и Раваи (в частности, в деревне морских цыган).

«Наш медперсонал посетит и другие районы риска», – заверил вице-губернатор Пияпонг Чувонг.

«Я думаю, что такое тестирование лучше для сдерживания вируса, чем призывы к двухнедельной самоизоляции», – добавил он.

Сейчас статистика по больницам Пхукета такова: Vachira Phuket Hospital – 47 пациентов с коронавирусом; Patong Hospital – 17 пациентов; Thalang Hospital – 17 пациентов; Bangkok Hospital Phuket – 36 пациентов; Bangkok Hospital Siriroj – 13 пациентов; Mission Hospital Phuket – 18 пациентов; Phuket Provincial Hospital – 2 пациента; полевые госпитали – 73 пациента.

Выступая на пресс-конференции губернатор Наронг Вунсиеу заявил, что жители районов, к которых были зафиксировано много заражений, могут сами вызвать медицинских специалистов для проведения тестирования населения на места.

«Горячие точки» заражения при этом нестабильны и меняются. Чаще всего в этом списке фигурируют Вичит, Пхукет-Таун, Рассада и Чернг-Талей.

Последний раз официальную карту заражений власти публиковали утром 5 мая. Данные следующие:

Вичит ‒ 48 заражений

Патонг ‒ 45

Пхукет-Таун – 44 (Талад-Яй – 27, Талад-Ныа – 17)

Рассада ‒ 44

Чернг-Талей ‒ 43

Кату ‒ 38

Чалонг ‒ 34

Камала ‒ 32

Срисунтхорн ‒ 29

Раваи ‒ 26

Техпкрасаттри ‒ 19

Ко-Кэу ‒ 13

Паклок ‒ 10

Май-Кхао ‒ 8

Саку ‒ 8

Карон ‒ 7













