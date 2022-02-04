Пхукет обеспокоен положительными тестами у туристов из-за рубежа

Власти Пхукета попросили Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA) модернизировать систему скрининга туристов из-за рубежа на фоне вызывающего беспокойство положительных тестов на коронавирус по прилету.

Новости Пхукета

4 Февраля 2022, 05:38 PM

Фото: TAC Phuket / Bangkok Post

Перед полетом в Таиланд каждый авиапассажир должен сдать ПЦР-тест в своей стране. Но, как пишет Bangkok Post, официальные лица полагают, что среди этих тестов много ложных отрицательных результатов, либо само тестирование не является достаточно точным. В итоге коронавирус выявляется у прибывшего туриста только уже по прилету в Таиланд, где он сдает анализы еще раз.

В итоге вице-губернатор Пхукета Пичет Панапонг обратился к CCSA в ходе видеоконференции между провинциальным центром эпидемиологического контроля и центральным ведомством. По словам вице-губернатора, с ростом турпотока вероятно и увеличение числа туристов с положительными тестами, что увеличит нагрузку на провинцию в плане обеспечения мест для карантинного размещения носителей вируса (в отелях и хоспителях). При этом уже сейчас власти прямо говорят, что перезапуск программы Test & Go вызывал рост интереса именно к Пхукету, а не к другим туристическим направлениям.

«Ложные отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 в той или иной мере отвечают за резкий рост положительных тестов у туристов по прибытию», – заявил господин Панапонг.

Вице-губернатор также отметил, что некоторые туристы до полета делают не ПЦР-тесты, а экспресс-тесты на антитела, хотя приниматься должны лишь анализы, проведенные методом ПЦР.

«Эти проблемы находятся вне полномочий пхукетских властей, так что нужна помощь от операционного центра CCSA», – констатировал представитель администрации Пхукета.

Власти острова также просят поддержки и у Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ). По словам вице-губернатора, ведомству нужно предупредить авиакомпании о необходимости строго проверять у пассажиров сертификаты о сдаче ПЦР-тестов.

Что касается ситуации непосредственно на Пхукете, то здесь власти прилагают усилия, чтобы избежать перегрузки зоны для ПЦР-тестирования в аэропорту. Сейчас там в день делается около 3 тыс. тестов, но при этом существует возможность увеличить пропускную мощность до 10 тыс. тестов.

По словам господина Панапонга, положительные анализы по прилету сдают примерно 3% прибывающих из-за рубежа авиапассажиров. Директор Vachira Phuket Hospital Вирасак Лортхонгкхам говорит, что пока ситуация под контролем, но если число положительных тестов превысит 5%, то провинциальная система отельной изоляции носителей вируса (включая хоспители) может быть перегружена. В настоящий момент 5% – это именно та доля номеров, которые отель должен зарезервировать для постояльцев с вирусом.

О рисках для Пхукета говорят и цифры потенциальных прибытий. 31 января (за день до возобновления системы Test & Go) на посещение Таиланда зарегистрировались 20 тыс. иностранных туристов. При этом 40% из них в качестве места назначения указали Пхукет.

За 31 января и 1 февраля Таиланд принял 7,7 тыс. туристов. Из них 344 сдали положительный тест по прибытию (4,5%).