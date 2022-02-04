Пхукет обеспечен пресной водой к началу сухого сезона

Хотя уровень осадков в 2021 году был ниже среднего, Пхукет смог сформировать достаточные запасы пресной воды для удовлетворения нужд местных жителей и туристов в сухой сезон. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Анупхап Родкван Йодрабум.

Новости Пхукета

4 Февраля 2022, 04:23 PM

Водохранилища Пхукета полны. Фото: Phuket Irrigation Office

Господин Родкван Йодрабум прокомментировал ситуацию 3 февраля на совещании в пхукетском офисе Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM). На встрече также присутствовали глава DDPM-Phuket Удомпорн Кан и другие официальные лица.

«В целом уровень осадков был ниже среднего в 2021 году, но в трех основных водохранилищах все же накопился большой объем воды. Так что сейчас, когда мы входим в сухой сезон, проблема нехватки пресной воды не стоит», – заявил вице-губернатор.

Сомпхон Намной из пхукетского офиса Королевского департамента ирригации привел следующие цифры:

Водохранилище Банг-Вад, Кату: 9,07 млн кубометров (88,9% от максимального объема в 10,22 млн);

Водохранилище Банг-Ньеу-Дам, Срисунтхорн: 6,58 млн кубометров (91,5% от максимального объема в of 7,18 млн);

Водохранилище Кхлонг-Кратха, Чалонг: 3,96 млн кубометров (95,6% от максимального объема в 4,14 млн).

«Хотя возникновение проблем в этом году маловероятно, все равно необходимо подготовить планы подготовки к засухе и борьбе с нехваткой воды», – предупредил вице-губернатор.

До назначения на пост вице-губернатора господин Родкван Йодрабум занимал на Пхукете пост палада (старшего административного сотрудника), поэтому лично видел засуху 2019 года, когда военным приходилось автоцистернами завозить пресную воду на остров из других провинций. Также господин Родкван Йодрабум был свидетелем и засухи 2020 года.

После закрытия границ в 2021 году и фактического прекращения туризма ситуация изменилась сама собой, однако Пхукету по-прежнему требуется долгосрочное решение проблемы к тому моменту, когда туризм возобновится в прежних масштабах.

Таким решением должна стать прокладка магистрального водопровода из провинции Пханг-Нга. В частности, этот проект в 2020 году поддержал вице-премьер Правит Вонгсуван.