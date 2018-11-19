Пхукет не требует от иностранцев постоянного ношения паспорта

Находящимся в Таиланде иностранцам нет необходимости постоянно иметь при себе оригиналы паспортов, несмотря на проходящую стране кампанию Operation X-Ray Outlaw Foreigner. Соответствующее заявление в беседе с корреспондентом The Phuket News и «Новостей Пхукета» сделал глава Иммиграционного бюро провинции Катхатхорн Кумтхиенг.
Кампания Operation X-Ray Outlaw Foreigner, направленная на выявление иностранцев-нелегалов, проходит в Таиланде уже несколько месяцев, а в октябре массовые проверки и задержания нелегалов начались Пхукете. На этом фоне посольство РФ в Таиланде рекомендовало россиянам постоянно иметь при себе оригиналы документов, однако полковник Кумтхиенг заверил, что необходимости в этом нет.
Как пояснил офицер, закон действительно обязывает находящихся в Таиланде иностранцев всегда иметь при себе оригинальные паспорта, но в реальности полицейских вполне устроит ксерокопия документа или фотография на смартфоне, как это было и раньше.
«Мы не настаиваем на строгом соблюдении этого требования, поскольку понимаем, что туристы приезжают в нашу страну отдыхать, и не видим необходимости в том, чтобы досаждать им правилами подобного рода», – заявил полковник Кумтхиенг
По словам главы Иммиграционного бюро Пхукета, иметь при себе копию документов – хотя бы виде цифровой фотографии в телефоне – действительно стоит.
«Копии с именем и номером паспорта достаточно для того, чтобы сотрудник полиции мог проверить законность нахождения иностранца в стране по нашей базе данных. Но если по какой-то причине полицейскому все же нужен именно оригинал паспорта, придется вернуться домой или в отель и принести его», – заявил полковник.