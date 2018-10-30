Пхукет не справляется с ростом объема мусора

Мэр Пхукет-Тауна Сомджай Сувансупана ввела нового губернатора Пхакапхонга Тавипатану в ситуацию с уничтожение твердых отходов на острове. Как рассказала госпожа Сувансупана, четыре из пяти площадок для хранения ожидающих уничтожения отходов уже заполнены, последняя также близка к заполнению.

Новости Пхукета

30 Октября 2018, 05:53 PM

Фото: Архив The Phuket News

Неутешительные новости были донесены до губернатор Тавипатаны в понедельник, 29 октября, когда он проинспектировал мусоросжигательный комплекс в Сапан-Хине, куда поступают твердые отходы со всего острова. Расположенный там мусоросжигательный завод – единственный подобный объект на территории провинции, и нагрузка на него из года в год растет вслед за увеличением турпотока и числа проживающих в провинции людей.

«В среднем в период с октября прошлого года по сентябрь нынешнего в Сапан-Хин ежедневно доставлялось 925 т мусора», – констатировала госпожа Сувансупана.

«Статистика показывает, что объемы мусора увеличиваются с каждым годом, поскольку туристов из года в год становится все больше, и это напрямую влияет на ситуацию с отходами», – добавила она.

По словам мэра Сувансупаны, меры по организации раздельного сбора мусора на Пхукете пока особых результатов не приносят. В Сапан-Хин доставляются и органические отходы, и мусор, классифицируемый как опасный (его после сортировки отправляют на материк для утилизации на специальных предприятиях).

Две мусоросжигательные печи в Сапан-Хине с объемами поступающих отходов не справляются, а, как ранее говорил управляющий комплекса Чаккрит Сонгсэнг, получить средства на третью печь провинция пока не смогла. Равно как и починить простаивающую, которая вышла из строя в 2012 году.

В марте этого года господин Сонгсэнг отмечал, что две имеющиеся в Сапан-Хине печи способны уничтожить в день 700 тыс. т мусора. Это меньше и среднего по году количества, и, разумеется, пикового в высокий туристический сезон. Ситуацию могла бы несколько улучшить починка вышедшей из строя печи, которая способна уничтожать 250 т мусора в сутки, но денег на это тоже нет.

«Починка и ввод печи в строй обойдется в 530 млн бат», – говорил в марте господин Сонгсэнг.

Губернатор Пхакапхонг Тавипатана не смог предложить вариантов решения проблемы, ограничившись общими словами.

«Проблема мусора – серьезный вопрос для туристического города. Нам необходимо хорошо планировать вопросы менеджмента и серьезно работать над повышением знаний у граждан о необходимости сокращать количество отходов», – заявил губернатор.