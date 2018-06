Пхукет не прошел аудит ассоциации пляжных спасателей ISLA Глава пхукетского офиса Минтуризма заявила о необходимости принять меры по обеспечению спасателей всем необходимым. Вопрос об отсутствии на ряде пляжей квалифицированных спасателей был обойден стороной. Новости Пхукета 14 Мая 2018 18:23:15 Фото: PR Dept Как сообщает PR-служба администрации Пхукета, глава провинциального офиса Минтуризма Сирави Валох и губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг проинспектировали пляжи Сурин и Банг-Тао в преддверии начала сезона юго-западных муссонов, которые приносят с собой волны и опасные отбойные течения на пляжи западного побережья острова. Вмести с ними пляжи посетили глава администрации Таланга Адун Чутхонг и глава местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций Прапан Капрасанг. Именно последнее ведомство отвечает за безопасность туристов на пляжах, которые не покрывает нанятая администрацией провинции кампания Laikhum Co. Таких пляжей на Пхукете большинство. Официальные лица прибыли на Сурин и Банг-Тао, где работает Laikhum Co, в субботу, 12 марта. При этом госпожа Валох впервые выступила с официальным заявлением по вопросу о работе службы спасения на водах. В частности, она прямо указала, что Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) должна начать обеспечивать спасателям поддержку. «Я хочу, чтобы OrBorJor предоставила поддержку в обеспечении необходимого оборудования, включая носилки, надувные лодки и другие средства спасения – всего необходимого, чтобы спасатели работали как идеальные команды», – заявила госпожа Валлох. Среди присутствовавших на Сурине и Банг-Тао лиц также был Дарен Дженнер, представитель международной ассоциации спасателей ISLA на Пхукете. Господин Дженнер воспользовался возможностью напрямую обратиться к губернатору Плодтхонгу и передать ему отчет о результатах аудита качества защиты туристов на пляжах. Удовлетворительной ISLA нашла ситуацию только в Патонге, где местный муниципалитет самостоятельно нанял квалифицированных спасателей, которым платит зарплату из своего бюджета. На прочих пляжах ситуация была признана неудовлетворительной. Господин Дженнер проинформировал губернатора Плодтхонга о том, что совет директоров ISLA подготовил «глобальную онлайн петицию», которая будет распространена среди 25 стран, входящих в ISLA. Ассоциация полагает, что ситуация на пляжах острова критическая, и члены ISLA вынуждены выпустить предупреждение для туристов о рисках посещения Пхукета. Кроме того, Ассоциация намерена обратиться к властям зарубежных стран, чтобы те выпустили аналогичные предупреждения по своим каналам. «Пляжи Пхукета слишком долго остаются незащищенным», – заявил «Новостям Пхукета» господин Дженнер. «Уже сейчас еженедельно на острове гибнут люди, а сезон опасности на море даже еще не начинал. Каждый день бездействия ведет к смертям, которых можно было избежать, и туристы своими глазами видят эти трагические сцены», – добавил он. Напомним, сейчас нанятая администрацией Пхукета компания Laikhum Co обеспечивает присутствие спасателей только на пляжах Сурин, Найтон, Май-Кхао и Банг-Тао. На других пляжах местные власти решают вопрос самостоятельно. В частности, муниципалитет Патонга заключил отдельный контракт с лайфгардами Phuket Lifeguard Service, тогда как на Лейпанге вместо спасателей дежурят сотрудники местного офиса Департамента чрезвычайных ситуаций. При этом последние прямо признают, что необходимых навыков спасения на водах не имеют. Этого вопроса, впрочем, никто из официальных лиц в ходе субботней инспекции не коснулся. Да и сами участники инспекции посетили именно те пляжи, где Laikhum Сo работает.