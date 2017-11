Пхукет не пришел к единому мнению по вопросу о курении на пляжах С 1 ноября на пляже Патонг было запрещено курение. Опрос на сайте The Phuket News показал, что единого мнения у жителей острова по этому вопросу нет. Новости Пхукета 20 Ноября 2017 14:14:16 Источник: The Phuket News Как показал онлайн-опрос The Phuket News, мнения респондентов насчет запрета на курение разделились. Против запрета высказались 43% читателей газеты, тогда как поддержали эксперимент 57% участников опроса. Что касается запрета в его текущем виде (с наказанием вплоть до года тюрьмы и/или 100 тыс. бат штрафа), то за него высказался 21% опрошенных, тогда как 36% сочли адекватной лишь самую идею запрета, но не строгость наказания. Напомним, с 1 ноября курение на пляже Патонг в одноименном курортном городе разрешено лишь в специально выделенных зонах, оборудованных вдоль пляжной дороги. В течение первых 90 дней с момента вступления нового правила в силу нарушителей лишь предупреждают о том, что они нарушают закон, но штрафов не выписывают. Если эксперимент признают успешным, некурящими могут стать все пляжи страны.