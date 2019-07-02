Пхукет не планирует мемориальной церемонии в память о жертвах «Феникса»

В пятницу, 5 июля, пройдет ровно год с момента крупнейшего кораблекрушения в современной истории Таиланда. Однако администрация Пхукета не планирует никакой мемориальной церемонии в память о 47 погибших в той трагедии гражданах Китая.

Новости Пхукета

2 Июля 2019, 03:45 PM

Фото: Phuket PR Department / Aрхив The Phuket News

О том, что власти Пхукета не планируют никакой церемонии в память о жертвах «Феникса», сообщил губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана. Заявление губернатора сегодня распространила служба связей с общественностью администрации Пхукета.

«Никакого публичного мероприятия не будет, поскольку это был несчастный случай, которого никто не хотел», – цитирует PR-служба слова губернатора Тавипатаны.

По словам губернатора, правоохранительные органы Таиланда продолжают расследование обстоятельств трагедии, произошедшей 5 июля 2018 года. Довести дело до конца важно для того, чтобы китайское правительство было уверено в своих тайских партнерах.

«Также в качестве демонстрации искренности Таиланда в его решительности и серьезном отношении к этому по делу проходят свыше 100 свидетелей, которых сейчас продолжает допрашивать полиция», – отметил губернатор Тавипатана.

Оглашение какой-либо информации относительно хода расследования, согласно заявлению чиновника, также всецело является прерогативой полиции.

По словам губернатора, китайское правительство и китайские туристы сейчас чувствуют больше уверенности в безопасности, «поскольку количество гостей из Китая на Пхукете продолжает стабильно увеличиваться и после происшествия».

Также господин Тавипатана напомнил, что администрация провинции принимает «серьезные меры» по обеспечению безопасности отдыхающих, особенно на морском транспорте.

«Сотрудники дежурят в каждом порту, особенно на точках контроля при посадке на борт. Персонал должен вести строгий подсчет числа людей и туристов, поднимающихся на борт судна. Также они должны проверять состояние лодок, а спасательное оборудование на борту, такое как спасательные жилеты, должно быть готово к использованию. Жилеты должны быть в достаточном количестве», – привел губернатор пример принимаемых мер по обеспечению безопасности «людей и туристов».

«Сотрудники портов должны строго контролировать соблюдение требований безопасности. Если спасательное оборудование на борту судна не пригодно для использования, лодка не должна выходить в море. Операторов морского транспорта (капитанов, членов экипажей) необходимо проверять на употребление алкоголя и наркотиков, чтобы быть уверенными в их наилучшей способности заботиться о туристах в рамках политики «Безопасные люди, безопасные лодок, безопасные порты», – добавил губернатор.

Отметим, что на прошлой неделе господин Тавипатана провел очередную встречу с сотрудниками китайского дипмиссии в Таиланде, включая генконсула КНР в провинции Сонгкхла. Губернатор Пхукета рассказал дипломатам о принимаемых на острове мерах по обеспечению безопасности туристов. Согласно сообщению PR-службы Пхукета, генконсул Ма Фэнчу остался удовлетворен прошедшей встречей, высоко оценил участие всех задействованных местных организаций и поблагодарил тайское правительство.