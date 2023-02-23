Пхукет не ожидает дефицита пресной воды в этом сезоне

О том, что дефицит пресной воды не грозит Пхукету как минимум в этом году, было объявлено на заседании подкомитета по водным ресурсам 22 февраля. Председательствовал на встрече вице-губернатор Амнуай Пинсуван, кроме сотрудников профильных ведомств присутствовали и представители бизнеса.
«Все ведомства подтвердили, что в этом году у Пхукета достаточно водных ресурсов. Однако мы просим жителей все же расходовать воду экономно», – заявил вице-губернатор.
Заместитель главы провинции констатировал, что с возобновление туризма потребление увеличилось, но в затянувшийся низкий сезон 2022 года на острове выпало достаточно осадков, чтобы и в феврале водохранилища Банг-Вад, Банг-Ньеу-Дам и Кхлонг-Кратха оставались заполненными на 80%.
Также Пхукет использует воду из многочисленных небольших озер и из скважин. Опреснительная станция продолжает обеспечивать часть потребностей Карона и Патонга, но скорее остается экспериментальным проектом.
Господин Пинсуван отметил, что пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) следит за ситуацией и постоянно работает над улучшение системы поставки воды потребителям, начиная от рядовых домохозяйств и заканчивая отелями и другим бизнесом.
На этой неделе, в частности, офис PWA на Пхукете проводил тестирование системы водоснабжения на юге провинции с целью выявления возможных утечек. Проверка осуществлялась методом ступенчатого изменения нагрузки. О выявленных проблемах не сообщалось.