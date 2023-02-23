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Пхукет не ожидает дефицита пресной воды в этом сезоне

Власти Пхукета не ожидают дефицита пресной воды на острове в этом глду, несмотря на возросшее потребление на фоне восстановления туризма после трехлетнего перерыва. В последние предпандемийные годы проблемы начинались уже в середине высокого сезона, но сейчас запасы в трех основных водохранилищах составляют 80%, так что провинция без проблем дождется смены сезонов, когда дожди начнут снова заполнять резервуары.

Новости Пхукета

23 Февраля 2023, 10:47 AM
Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

Водохранилища Пхукета заполнены на 80%, воды до низкого сезона хватит и местным жителям, и туристам. Фото: PR Phuket

О том, что дефицит пресной воды не грозит Пхукету как минимум в этом году, было объявлено на заседании подкомитета по водным ресурсам 22 февраля. Председательствовал на встрече вице-губернатор Амнуай Пинсуван, кроме сотрудников профильных ведомств присутствовали и представители бизнеса.

«Все ведомства подтвердили, что в этом году у Пхукета достаточно водных ресурсов. Однако мы просим жителей все же расходовать воду экономно», – заявил вице-губернатор.

Заместитель главы провинции констатировал, что с возобновление туризма потребление увеличилось, но в затянувшийся низкий сезон 2022 года на острове выпало достаточно осадков, чтобы и в феврале водохранилища Банг-Вад, Банг-Ньеу-Дам и Кхлонг-Кратха оставались заполненными на 80%.

Также Пхукет использует воду из многочисленных небольших озер и из скважин. Опреснительная станция продолжает обеспечивать часть потребностей Карона и Патонга, но скорее остается экспериментальным проектом.

Господин Пинсуван отметил, что пхукетский офис Управления водоснабжения провинций (PWA) следит за ситуацией и постоянно работает над улучшение системы поставки воды потребителям, начиная от рядовых домохозяйств и заканчивая отелями и другим бизнесом.

На этой неделе, в частности, офис PWA на Пхукете проводил тестирование системы водоснабжения на юге провинции с целью выявления возможных утечек. Проверка осуществлялась методом ступенчатого изменения нагрузки. О выявленных проблемах не сообщалось.

 

 

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