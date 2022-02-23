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Пхукет не оставляет борьбы за тайских туристов

Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) и Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) начали одновременную кампанию по привлечению внимания внутренних туристов к отдыху на острове. Правда, объявлено об этом было в тот же день, когда власти страны заявили о четвертом уровне эпидемиологической угрозы и настоятельно рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие провинции, если те не являются необходимыми.

Новости Пхукета

23 Февраля 2022, 05:05 PM
Глава ТАТ на Пхукете Нантхасири Роннасири. Изображения: TAT Phuket

Глава ТАТ на Пхукете Нантхасири Роннасири. Изображения: TAT Phuket

С 1 февраля Таиланд возобновил действие программы Test & Go для вакцинированных туристов из-за рубежа, а 23 числа объявил об очередном смягчении правил въезда с марта. Впрочем, пока что принятые шаги не привели к увеличению числа прибытий из-за границы.

На этом фоне РТА запустила потребительскую ярмарку и роуд-шоу (Consumer Fair and  Road Show), а TAT Phuket – третий этап кампании Phuket Great Time, направленной на стимулирование внутреннего и въездного туризма.

В ходе состоявшегося 22 февраля совещания с участием губернатора Наронга Вунсиеу глава ТАТ на Пхукете Нантхасири Роннасири указала, что с 1 июля 2021 года по 21 февраля 2022 года Пхукет принял 331,4 тыс. человек по программам Sandbox и Test & Go.

«Зарубежные туристы в среднем проводят на острове восемь ночей и тратят 55 тыс. бат на человека», – отметила госпожа Роннасири.

Глава ТАТ на Пхукете не привела детальной структуры расходов туристов. При этом в настоящий момент у отдыхающих могут быть не только плановые траты на размещение, питание и экскурсии, но и экстренные. К примеру, турист должен сам оплачивать свой карантин, если по прибытию сдает положительный тест на COVID-19 или оказывается в числе лиц, имевших близкий контакт с человеком, сдавшим положительный анализ.

При этом госпожа Роннасири заявила, что в целом туризм принес экономике Пхукета прямой доход в размере 18 млрд бат, а с учетом «мультипликационного эффекта» национальная экономика сгенерировала за семь с половиной месяцев 43 млрд бат.

«В 2020 году TAT Phuket планирует добиваться большего числа прибытий внутренних туристов на Пхукет», – поделилась планами госпожа Роннасири.

По словам главы ТАТ на Пхукете, цель ее офиса на 2022 год – 160 млн внутренних туристов за все 12 месяцев. Для этого, в частности, будут проведены различные мероприятия по стимулированию туризма, в том числе в Сонгкран.

Госпожа Роннасири отметила, что росту внутренних прибытий также должно способствовать увеличение числа авиарейсов на остров, «что является хорошим знаком для туризма».

Одна из инициатив ТАТ по стимулированию спроса – третий этап кампании Phuket Great Time. Заинтересованных жителей других провинций ждут специальные пакетные предложения туристических товаров и услуг, включая размещение в отелях. Доступны они через сайт www.phuketgreattime.com. При бронировании отдыха можно выиграть ваучеры и сувениры.

Третий этап кампании начнется 1 марта. Ключевыми тезисами станут «еще более удивительный Пхукет», активный спорт, люксовый туристический опыт и «сотрудничество». Госпожа Роннасири отметила, что концепция «еще более удивительного Пхукета» была предложена еще в прошлом году и тайцы ее «хорошо приняли».

В свою очередь, РТА планирует привлекать тайских граждан на остров туристическими ярмарками и роуд-шоу, отметила вице-президент ассоциации по внутреннему рынку Панатчакорн Джаййен.

РТА уже провела промо-кампанию в Siam Paragon в Бангкоке, также запланированы мероприятия в Сураттхани и Сонгкхла, а также на самом Пхукете. Цель инициатив – «оживить туристическую отрасль Пхукета и сгенерировать доход для местных жителей».

 

 

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