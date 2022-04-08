Пхукет не ощутил взрывного роста прибытий из-за рубежа с апреля

С 1 апреля власти Таиланда упростили правила въезда в страну, отменив обязательный ПЦР-тест перед вылетом в Королевство, сократив срок карантина и пребывания в «песочнице» до пяти дней, уменьшив размер обязательной страховки до 20 тыс. долл.

Новости Пхукета

8 Апреля 2022, 05:09 PM

Среднее число прибытий на Пхукет международными рейсами с 1 по 7 апреля – 2823 в день. Фото: Phuket Info Center