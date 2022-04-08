Пхукет не ощутил взрывного роста прибытий из-за рубежа с апреля

На фоне смягчения директор аэропорта Suvarnabhumi (главных воздушных ворот Таиланда) Киттипонг Киттикачорн отчитался о взрывном росте зарубежных прибытий в столицу.
По его словам, которые приводит Bangkok Post, после смягчения требований 1 апреля число ежедневных прибытий из-за рубежа выросло сразу на 66% – с 7 тыс. до 11,6 тыс. При этом количество зарубежных рейсов увеличилось на 2,9% – с 137 до 141. Господин Киттикачорн не пояснил суть этого феномена, хотя гипотетически его можно объяснить колоссально выросшей загрузкой рейсов, которые до этого были полупустыми, а потом резко стали полными.
На Пхукете, впрочем, взрывного роста прибытий не зафиксировали. Официальный отчет Phuket Info Center (официального канала информирования Министерства внутренних дел) по итогам первой недели апреля таков:
- Среднее число прибытий с 1 по 7 апреля – 2823 в день;
- Среднее число прибытий с 1 по 31 марта – 2329 в день;
- Среднее число прибытий с 1 января по 28 февраля – 2821 в день.
Таким образом апрельское смягчение позволило вернуться к показателям первых двух месяцев.
Непосредственно в день отчета (7 апреля) Пхукет принял 3035 пассажиров международных рейсов (2505 по программе Test & Go, 415 по программе Sandbox, 9 по программе Alternative Quarantine и 106 транзитных). Без учета транзитных – 2929.
Всего с 1 января 2022 года прибыли 258,6 тыс. человек без учета транзитных пассажиров, с момента открытия 1 июля 2021 года – 442,5 тыс.