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Пхукет не ощутил взрывного роста прибытий из-за рубежа с апреля

С 1 апреля власти Таиланда упростили правила въезда в страну, отменив обязательный ПЦР-тест перед вылетом в Королевство, сократив срок карантина и пребывания в «песочнице» до пяти дней, уменьшив размер обязательной страховки до 20 тыс. долл.

Новости Пхукета

8 Апреля 2022, 05:09 PM
Среднее число прибытий на Пхукет международными рейсами с 1 по 7 апреля – 2823 в день. Фото: Phuket Info Center

Среднее число прибытий на Пхукет международными рейсами с 1 по 7 апреля – 2823 в день. Фото: Phuket Info Center

На фоне смягчения директор аэропорта Suvarnabhumi (главных воздушных ворот Таиланда) Киттипонг Киттикачорн отчитался о взрывном росте зарубежных прибытий в столицу.

По его словам, которые приводит Bangkok Post, после смягчения требований 1 апреля число ежедневных прибытий из-за рубежа выросло сразу на 66% – с 7 тыс. до 11,6 тыс. При этом количество зарубежных рейсов увеличилось на 2,9% – с 137 до 141. Господин Киттикачорн не пояснил суть этого феномена, хотя гипотетически его можно объяснить колоссально выросшей загрузкой рейсов, которые до этого были полупустыми, а потом резко стали полными.

На Пхукете, впрочем, взрывного роста прибытий не зафиксировали. Официальный отчет Phuket Info Center (официального канала информирования Министерства внутренних дел) по итогам первой недели апреля таков:

  • Среднее число прибытий с 1 по 7 апреля – 2823 в день;
  • Среднее число прибытий с 1 по 31 марта – 2329 в день;
  • Среднее число прибытий с 1 января по 28 февраля – 2821 в день.

Таким образом апрельское смягчение позволило вернуться к показателям первых двух месяцев.

Непосредственно в день отчета (7 апреля) Пхукет принял 3035 пассажиров международных рейсов (2505 по программе Test & Go, 415 по программе Sandbox, 9 по программе Alternative Quarantine и 106 транзитных). Без учета транзитных – 2929.

Всего с 1 января 2022 года прибыли 258,6 тыс. человек без учета транзитных пассажиров, с момента открытия 1 июля 2021 года – 442,5 тыс.

 

 

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