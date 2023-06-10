«Пхукет не будет прежним». Будущий премьер-министр Таиланда выступил на острове

Политик Пита Лимджаронрат, которого и его партия, и тайские журналисты уже именуют 30-м главой правительства Таиланда, посетил Пхукет и встретился с местным бизнесом и жителями. Лидер Move Forward пообещал, что «Пхукет уже не будет таким, как прежде». Впрочем, некоторые прежние инициативы господин Лимджаронрат поддержит – например, проведение Специализированной выставки Expo 2028, если эта честь будет доверена Пхукету. Голосование состоится уже 21 июня, на право проводить Specialised Expo претендуют также Белград, Барселона и Миннесота.

Новости Пхукета

В пятницу, 9 июня, господин Лимджаронрат провел встречи с избирателями на стадионе в Кату и на рынке Сhillva Market в Самконге, а также приватное мероприятие с представителями местного бизнес-сообщества в Патонге.

Данные о количестве людей, пришедших на открытые встречи разнятся. Связанные с властями источники Bangkok Post говорят о 1000 человек в Кату, газета Khao Phuket – примерно о 300. У редактора «Новостей Пхукета» после поездки в Кату сложилось впечатление, что количество людей в оранжевых футболках было средним между этими двумя числами. Всего за трех кандидатов от Move Forward на выборах 14 мая на Пхукете было отдано 63 тыс. голосов.

Встречи в Кату и в Самконге были изначально заявлены как благодарственные – Пита приехал на остров, чтобы сказать «Кобкхун, прачачон» (цитата из его анонса) за доверие. Более предметный разговор, очевидно, шел в Патонге. Как минимум Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) пришла туда с готовым пакетом предложений от и для своей отрасли. Господин Лимджаронрат, разумеется, и сам говорил о туризме на всех мероприятиях.

Жемчужина Андаманского моря

«Пхукет – жемчужина Андаманского моря и место, которое я сам очень люблю. Я хочу поблагодарить жителей пхукета за доверие, оказанное нашей партии и нашим кандидатам. С сегодняшнего дня и далее Пхукет не будет прежним. Я буду двигать Пхукет к тому, чтобы он стал жемчуиной всего мира», – заявил Пита Лимджаронрат на встрече с избирателями.

«Ваши голоса очень много значатся для всех нас, в первую очередь, для трех кандидатов, которых вы выбрали на Пхукете. Мы не разочаруем своих избирателей», – заверил Пита.

Во всех выступлениях, включая пресс-конференцию в Патонге, лидер Move Forward уделил внимание и выставке Expo 2028 как одной из ключевых тем на официальной повестке. Впрочем, здесь от острова уже ничего не зависит – презентации сделаны, инспекторы приняты, провинция ждет голосования 21 июня в Париже. Если выбран будет именно Пхукет, то для господина Лимджаронрата откроется огромное поле для работы, если нет – придется объяснить, почему Барселона или Миннесота понравились BIE больше, чем Май-Кхао.

«Если будет выбран Пхукет, то это станет первым случаем в истории страны, когда именно Таиланду доверят принимать Специализированную выставку. Я уверен, что выгода для местного населения будет минимум десятикратной в сравнении с суммой в 4,18 млрд бат, которую правительство вложит в выставку», – заявил Пита.

Альтернативы «просто туризму»

Лидер Move Forward также подчеркнул, что развивать инфраструктуру и улучшать возможности по приему туристов нужно независимо от решения по Expo 2028. Господин Лимджаронрат, в частности, отметил необходимость позитивного движения в вперед в сфере общественного транспорта, здравоохранения, защиты окружающей среды, образования. Все перечисленные пункты в равной мере относятся и к качеству жизни на острове и к качеству туристических услуг.

Господин Лимджаронрат также отдельно коснулся развития нишевых туристических продуктов в противовес «просто туризму», под которым, видимо, поднимается пляжный. Здесь его пожеления также совпадют с тем, что хотят и частный бизнес в лице РТА, и в власти в лице Минтуризма и Туристического управления Таиланда (ТАТ). Массовый пляжный туризм – это проверенный продукт, который сделал Пхукет известным всему миру, но теперь острову нужно развивать более узкие сегменты – спортивный туризм, медицинский, гастрономический.

Задача на краткосрочную перспективу, впрочем, состоит в стимулировании туристических прибытий, чтобы они как можно скорее вышли на докризисные уровни. Согласно последним данным Иммиграционного бюро, пассажиропоток на зарубежных рейсах в мае был на уровне 60-70% до показателей 2019 года. Хотя очевидно, по разным сегментам уровень восстановления отличается. Хотя некоторые в отрасли, возможно, скажут, что они даже рады тому, что пакетные китайские туристы запаздывают.

Свой особый путь

Также господин Лимджаронрат косвенно затронул вопрос о потенциальном особом статусе Пхукета из-за его отличия от большинства провинций.

Лидер Move Forward указал, что в случае с Пхукетом отнюдь не оптимально работает общая система финансирования провинций с опорой на число зарегистрированных жителей население, поскольку Пхукет – это не только официальное тайское население, но и значительное число туристов, а также обслуживающих их нужды внешних работников, включая лиц из других провинций и экспатов.

Впрочем, вопрос о децентрализации власти, особом статусе Пхукета и, к примеру, права для жителей острова самим выбирать губернатора – это еще более долгосрочная задача, чем Expo 2028 и диферсификация туризма. Сейчас в Таиланде особый статус имеет Бангкок и, в определенных отношениях, Паттайя. Все остальные провинции – это фрмально просто провинции, хотя особый характер Пхукета очевиден многим и на острове, и вне его.