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Пхукет назван наименее коррумпированной провинцией Таиланда

Национальная антикоррупционная комиссия Таиланда (NACC) озвучила итоги ежегодной оценки уровня злоупотреблений в государственных ведомствах. Наименее коррумпированной провинцией страны назван Пхукет.

Новости Пхукета

10 Декабря 2021, 07:44 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Итоги оценки были озвучены на встрече с здании администрации провинции (Provincial Hall) в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря. На этом же мероприятии глава офиса NACC на Пхукете Суксан Прасара-Э вручил вице-губернатору Пиявонгу Чувонгу памятный знак в честь признания провинции наименее коррумпированной.

По итогам оценки разных параметров Пхукет набрал 94,06 балла, что стало самым высоким общим показателем по всей стране. Провинция получила рейтинг АА по системе Международной оценки прозрачности.

Второе место занял Накхон-Саван, третье – Лопбури. Провинция Пханг-Нга стала девятой, провинция Краби в список первых 15 не вошла.

Примечательно, что в прошлогоднем рейтинг Пхукет располагался лишь на 25 строчке.

Господин Прасара-Э особо отметил вклад семи следующих организаций и ведомств: муниципалитетов Пхукет-Тауна, Патонга, Чернг-Талей, Ко-Кэу, Паклока и Вичита, а также административной организации (OrBorTor) Чернг-Талей.

Также 9 декабря прошла традиционная церемония, в ходе которой представители официальных ведомств дали присягу бороться с коррупцией и пообещали не получать вознаграждений и подарков за исполнение служебных обязанностей. Аналогичную присягу в Бангкоке дал премьер-министр Прают Чан-Оча. Эту церемонию участники пхукетского совещания смотрели в видеозаписи.

Девиз Международного дня борьбы с коррупцией в Таиланде в этом году стала фраза: «Не делай этого, не мирись с этим, не игнорируй этого, присоединяйся к тайцам в борьбе с жульничеством».

На встрече 9 декабря также было объявлено о включении Пхукета в список 11 провинций, где будет реализовываться пилотный проект по подключению общественности к борьбе с коррупцией. Вместе с Пхукетом в пилоте участвуют Сарабури, Амнат-Чарон, Чианг-Май, Чонбури, Самут-Пракан, Бурирам, Накхон-Саван, Прачуап-Кхири-Кхан, Чумпхон и Трат.

 

 

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