Пхукет напрямую принял 59 туристов из-за рубежа

Вечером 21 февраля на Пхукете приземлился рейс с ограниченной группой туристов, прибывших в рамках «туристического пузыря» и сейчас проходящих «карантин на виллах» в пятизвездочном отеле Sri Panwa.

Иккапоп Тхонгтуб

Туристы (59 человек) прибыли на двух рейсах авиакомпании Garuda Indonesia. Национальности иностранцев раскрыты не были, так что среди пассажиров могли быть и транзитными.

Первый самолет с 13 туристами на борту приземлился в 20:20. Второй – с 46 пассажирами – совершил посадку около 23:00. В международном аэропорту Пхукета гостей встречали вице-губернатор Пхичет Панапхонг, исполняющий обязанности главы пхукетского офиса Минздрава Мынпхрэ Бунлом (директор больницы Patong Hospital), а также представители регионального штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией из Накхон-Сри-Тхаммарата.

Вице-губернатор Панапхонг рассказал, что сразу по прибытию в терминал международных рейсов у всех туристов проверили температура, а зоне паспортного контроля для них были открыты сразу 25 стоек.

Из международного терминала всех пассажиров доставили в терминал Х для сдачи анализов на коронавирус в мобильных пунктах тестирования (специально оборудованные автомобили были припаркованы вне терминала).

«В каждом случае взятие анализов заняло менее минуты. Затем туристов отвезли напрямую в отель Sri Panwa». По дороге их сопровождал полицейский эскорт из двух микроавтобусов», – добавил вице-губернатор.

Процесс приема иностранцев прошел гладко, заявил вице-губернатор, одновременно поблагодарив весь задействованный в мероприятии персонал. По его словам, участникам встречи удалось создать «впечатляющий имидж Пхукета как хорошей и безопасной принимающей стороны».