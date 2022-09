Пхукет намерен защитить свой фирменный зеленый апельсин

Власти Пхукета приняли решение обратиться в Департамент интеллектуальной собственности с запросом на присвоение местному сорту апельсинов «сом квай Пхукет» статуса продукта с охраняемым географическим указанием происхождения (GI). Таким образом под названием «сом квай Пхукет» («пхукетский буйвол») смогут продаваться только апельсины, выращенные непосредственно на острове, а не где-либо еще, cообщила PR-служба администрации провинции.

Новости Пхукета

Вопросу присвоения статуса GI фирменным пхукетским цитрусам было посвящено совещание под председательством вице-губернатора Пичета Панапонга, прошедшее 19 сентября. Среди прочих во встрече участвовала глава пхукетского офиса Министерства коммерции Воранит Апхиратджиравонг, которой предстоит курировать процесс подачи заявки на статус GI. Занимающийся данным вопросом Департамент интеллектуальной собственности является одной из структур Минкоммерции.

Как заявил вице-губернатор Панапонг, признание уникального географического происхождения «пхукетского буйвола» придаст фрукту «дополнительную ценность», а также подстегнет производителей повышать стандарты качества продукции и соревноваться друг с другом в этом плане.

В качестве консультанта выступит компания Best Wisdom Consulting 2014 Co Ltd, с которой уже заключен контракт на проведение необходимых работ по обеспечению успешной подачи заявки. Выступая на совещании с вице-губернатором, представители компании озвучили следующие критерии получения статуса GI: связанное с географией название, уникальные характеристики продукта, конкретная географическая зона производства.

Компания-консультант подсчитала, что апельсины «сом квай Пхукет» выращивают на острове 136 фермеров, однако общее количество деревьев составляет всего 872 единицы. В публикации по итогам совещания не приводится данных о количестве больших и малых хозяйств, поскольку среднее арифметическое при данных цифрах – всего шесть с половиной деревьев на фермера.

«Регистрация статуса GI поддержит местное производство, способствовав распределению доходов между сельскими жителями. Также она укрепит местное сообщество и поможет сохранению локальной мудрости, одновременно защитив потребителей», – заявил один из представителей Best Wisdom Consulting 2014.

Стоит отметить, что в Таиланде многие локальные продукты уже имеют статус GI, причем в ряде случаев это заметно повышает стоимость продукции в сравнении с аналогами. В качестве примера власти Пхукета приводят «большой белый грейпфрут из Самут-Сонгкхрама», который даже в рамках промо-акций продается по 359 бат за «сетку» из двух-трех цитрусов.