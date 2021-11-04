Пхукет намерен принять Игры Юго-Восточной Азии

Провинция Пхукет намерена побороться за право провести Игры Юго-Восточной Азии (SEA Games) в 2025 году и принять Всемирную специализированную выставку (World Specialized Expo, в WSE). Губернатор Наронг Вунсиеу должен озвучить соответствующее предложение на выездной встрече кабинета министров в Краби 15-16 ноября.

4 Ноября 2021, 05:21 PM

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: Radio Thailand Phuket

Как пояснил господин Вунсиеу, данный шаг нацелен на расширение «экономической базы» Пхукета и сокращение излишней зависимости островной экономики от туризма. Также проект соответствует общенациональному плану правительства по поддержке развития в трех ключевых областях: спорте, здравоохранении и организации массовых мероприятий, конференций и семинаров (MICE).

«Пхукет столкнулся с серьезными проблемами из-за ситуации с COVID-19, все сегменты общества остро страдают из-за того, что экономическая база провинции представляет собой монолитную структуру. Основной источник дохода для острова – туризм и сфера услуг, на которые приходится до 95% экономики. По этой причине экономику надо выстраивать и развивать так, чтобы у нее были еще не менее десяти опор на случай, если одна даст слабину», – пояснил губернатор Вунсиеу.

Глава провинции также подчеркнул, что проведении на Пхукете 25-х Игр Юго-Восточной Азии принесет пользу не только острову, но и всему андаманскому региону.

«Проведение игр будет важным элементом стимулирования экономики, поскольку самому спортивному событию будет предшествовать развитие ключевых городов для поддержки имиджа Таиланда как принимающей стороны», – отметил господин Вунсиеу.

Что проведения Всемирной специализированной выставки, то соответствующую заявку Пхукет должен будет подавать совместно с Бюро по конвенциям и выставкам Таиланда (ТСЕВ). Посвященное здравоохранению мероприятие должно привлечь в регион значительное число гостей, выдвинув Таиланд на центральное место в мировом сообществе регионов, проводящих крупные международные мероприятия.

Как отметил господин Вунсиеу, Таиланд давно уже задумывается о том, чтобы принять соответствующую выставку. А в сентябре этого года проведение глобального события в сфере здоровья было одобрено заместителем главы Минздрава Сатхитом Питутечей.

Согласно оценке вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА) по стратегическому туризму Рангсимана Кингкэу, проведение выставки позволит привлечь инвестиции в размере 4 млрд бат, а «прочая экономическая выгода» для Таиланда превысит 45 млрд бат.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в ТСЕВ. Президент бюро Чируит Исарангкун На-Аютхайя ранее подтвердил, что в ноябре кабмину будет предложено подать заявки на три международных мега-мероприятия с бюджетом в 10 млрд бат, которые должны поддержать экономическое восстановление в Таиланде.

«Привлекающие миллионы посетителей мега-событий критически важны для движения национальной экономики вперед», – заявил господин Исарангкун На-Аютхайя.

По его словам, проходящая вне пикового сезона Всемирная специализированная выставка может привлечь 5-6 млн туристов, а ее вклад в экономику может составить 42,9 млрд бат.

Также губернатор Пхукета заявил о том, что на выездном заседании кабмина должен быть представлен план реформирования пхукетской системы общественного здравоохранения.

«Третий вопрос – это вопрос здравоохранения на фоне ситуации с COVID-19. Пандемия открыла несбалансированность данной сферы, поэтому необходимо поднимать качество общественного здравоохранения на всех трех уровнях: первичном, вторичном и третичном для целей дальнейшего развития», – заявил губернатор Вунсиеу.

По словам главы провинции, черновая версия соответствующего плана уже разработана. Именно ее губернатор и планирует представить кабинету министров в Краби.