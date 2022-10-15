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Пхукет надеется на приток туристов в долгие выходные

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные, начавшиеся с Дня Рамы IX в четверг, 13 октября. Местный офис туристического управления Таиланда (ТАТ) ожидает, что за это время провинция примет около 152,7 тыс. гостей. Прямые прибытия международными авиарейсами должны составить 28 тыс. 

Новости Пхукета

15 Октября 2022, 01:16 PM
На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные. Несмотря на плохую погоду, власти ожидают увеличения числа внутренних туристов. Фото: Морской Департамент Пхукета

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные. Несмотря на плохую погоду, власти ожидают увеличения числа внутренних туристов. Фото: Морской Департамент Пхукета

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные. Несмотря на плохую погоду, власти ожидают увеличения числа внутренних туристов. Фото: Морской Департамент Пхукета

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные. Несмотря на плохую погоду, власти ожидают увеличения числа внутренних туристов. Фото: Морской Департамент Пхукета

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные. Несмотря на плохую погоду, власти ожидают увеличения числа внутренних туристов. Фото: Морской Департамент Пхукета

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные. Несмотря на плохую погоду, власти ожидают увеличения числа внутренних туристов. Фото: Морской Департамент Пхукета

Прибытия из-за рубежа на Пхукет за 14 октября и весь период с 1 мая по 14 октября. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия из-за рубежа на Пхукет за 14 октября и весь период с 1 мая по 14 октября. Изображение: Phuket Info Center

В связи с ожидающимся увеличением турпотока пхукетский офис Морского департамента провел проверки на пирсах, чтобы убедиться в готовности туристического флота обеспечивать безопасную перевозку пассажиров.

Глава офиса Начапхонг Пранит пояснил, что власти уделяют особое внимание тому, чтобы туристические катера и паромы не были перегружены; на борту имелся необходимый спасательный инвентарь; все судовые системы были исправны.

Капитаны морских судов должны следить за метеосводками и распоряжениями властей. После особенно актуально на фоне прогнозируемой синоптиками плохой погоды, которая должна затянуться вплоть до начала следующей недели. В частности, 15 октября дожди ожидаются на 60-70% территории Пхукета.

Пока что никаких нарушений на туристических судах выявлено не было, отметил господин Пранит. Для приема сообщений о происшествиях действует круглосуточная горячая линия 1199.

Глава пхукетского офиса ТАТ Нантхасири Роннасири прогнозирует, что за четырехдневные выходные остров получит более 2,19 млрд бат туристической выручки. В эти дни провинция должна принять 137 международных авиарейсов (24,4 тыс. пассажиров) и 217 внутренних (28 тыс. пассажиров). Всего же остров посетят примерно 152,7 тыс. человек, пишет Bangkok Post со ссылкой на главу TAT на Пхукете.

Госпожа Роннасири ожидает, что средняя заполняемость отелей в период долгих выходных составит 39%, средняя продолжительность пребывания – две-три ночи на человека. Также в последний день выходных на Пхукете будет проходить кросс Thanyapura Trail Run 2022, запланированный на 16 октября.

Согласно данным паспортного контроля в международном аэропорту Пхукета, 13 октября остров принял 4,7 тыс. пассажиров международных рейсов, а 14 октября – 5,4 тыс. человек. Зафиксированный с начала года абсолютный максимум – 5,9 тыс. прибытий 1 октября.

Россия по прежнему входит в первую десятку туристических рынков, занимая шестое место по числу туристических прибытий на остров. С 1 мая по 14 октября через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 26,1 тыс. россиян. При этом в последние месяцы затормозили прибытия из США, которые в летние месяцы были примерно равны российскими. Текущий показатель – 19,3 тыс.

 

 

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