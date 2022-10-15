Пхукет надеется на приток туристов в долгие выходные

На Пхукете продолжаются четырехдневные выходные, начавшиеся с Дня Рамы IX в четверг, 13 октября. Местный офис туристического управления Таиланда (ТАТ) ожидает, что за это время провинция примет около 152,7 тыс. гостей. Прямые прибытия международными авиарейсами должны составить 28 тыс.

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Прибытия из-за рубежа на Пхукет за 14 октября и весь период с 1 мая по 14 октября. Изображение: Phuket Info Center

В связи с ожидающимся увеличением турпотока пхукетский офис Морского департамента провел проверки на пирсах, чтобы убедиться в готовности туристического флота обеспечивать безопасную перевозку пассажиров.

Глава офиса Начапхонг Пранит пояснил, что власти уделяют особое внимание тому, чтобы туристические катера и паромы не были перегружены; на борту имелся необходимый спасательный инвентарь; все судовые системы были исправны.

Капитаны морских судов должны следить за метеосводками и распоряжениями властей. После особенно актуально на фоне прогнозируемой синоптиками плохой погоды, которая должна затянуться вплоть до начала следующей недели. В частности, 15 октября дожди ожидаются на 60-70% территории Пхукета.

Пока что никаких нарушений на туристических судах выявлено не было, отметил господин Пранит. Для приема сообщений о происшествиях действует круглосуточная горячая линия 1199.

Глава пхукетского офиса ТАТ Нантхасири Роннасири прогнозирует, что за четырехдневные выходные остров получит более 2,19 млрд бат туристической выручки. В эти дни провинция должна принять 137 международных авиарейсов (24,4 тыс. пассажиров) и 217 внутренних (28 тыс. пассажиров). Всего же остров посетят примерно 152,7 тыс. человек, пишет Bangkok Post со ссылкой на главу TAT на Пхукете.

Госпожа Роннасири ожидает, что средняя заполняемость отелей в период долгих выходных составит 39%, средняя продолжительность пребывания – две-три ночи на человека. Также в последний день выходных на Пхукете будет проходить кросс Thanyapura Trail Run 2022, запланированный на 16 октября.

Согласно данным паспортного контроля в международном аэропорту Пхукета, 13 октября остров принял 4,7 тыс. пассажиров международных рейсов, а 14 октября – 5,4 тыс. человек. Зафиксированный с начала года абсолютный максимум – 5,9 тыс. прибытий 1 октября.

Россия по прежнему входит в первую десятку туристических рынков, занимая шестое место по числу туристических прибытий на остров. С 1 мая по 14 октября через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли 26,1 тыс. россиян. При этом в последние месяцы затормозили прибытия из США, которые в летние месяцы были примерно равны российскими. Текущий показатель – 19,3 тыс.