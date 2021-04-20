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Пхукет начнет проверять всех въезжающих

Со вторника, 21 апреля, власти Пхукета начнут тотальную проверку проверку на коронавирус всех прибывающих на остров лиц. Для възеда будет необходимо предъявить либо 72-часовую справку о негативном тесте на вирус, либо справку о двух сделанных прививках. В противном случае пассажиру придется сдать экспресс-тест на антитела прямо в аэропорту или на КПП Тха-Та-Чай, который блокирует единственную дорогу на остров. Стоимость 15-минутного теста составит 300 бат.

20 Апреля 2021, 03:46 PM
Правила въезда на Пхукет становятся строже. Фото: PR Phuket

Правила въезда на Пхукет становятся строже. Фото: PR Phuket

Новое правило было объявлено Пхукетским комитетом по эпидемиологии во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу вечером 19 апреля. Инициатива останется в силе до 30 апреля. При этом требование о тестах и подтвержденных прививках распространяется и на лиц из «красных зон» повышенной опасности, так что Пхукет по-прежнему остается открытым для всех.

Авиапассажиров будут тестировать в терминале международных рейсов. Пассажиров, прибывающих по земле будут проверять на КПП Тха-Чат-Чай, причем в данном случае сдача анализов будет требоваться только для лиц из «красных» зон. Кроме Пхукета, в этот список входят Бангкок, Чианг-Май, Чонбури, Самут-Пракан, Прачуап-Кхири-Кхан, Самут-Сакхон, Патхум-Тхани, Накхон-Патхом, Накхон-Ратчасима, Нонтхабури, Сонгкхла, Так, Удон-Тхани, Супхан-Бури, Са-Кэу, Кайонг и Кхон-Кэн.

Также от всех прибывающих требуется установить на мобильные устройства трекинговое приложение Mo Chana, зарегистрироваться на сайте www.gophuget.com, а затем передать свои данные о планах поездки в экстренный центр при местном муниципалитете или административной организации.

От изложенных выше требований освобождены водители грузового транспорта, осуществляющие рейсы без ночевки при наличии соответствующих документов.

 

 

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