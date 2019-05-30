Пхукет начинает подготовку к местным выборам

Пхукетский офис Избирательной комиссии (ЕС) получил из Бангкока распоряжение начать подготовку к проведению местных выборов, которые не проходили на острове более пяти лет.

Варанья Промпинпарат

30 Мая 2019, 05:31 PM

Директор отделения ЕС на Пхукете Наттхават Вонгитсарапхап. Фото: Архив The Phuket News

Распоряжение из центрального офиса Избиркома поступило в пхукетский офис ведомства в понедельник, 27 мая. Получение приказа корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета» подтвердил директор отделения ЕС на Пхукете Наттхават Вонгитсарапхап.

Материально-техническая база для проведения местных выборов должна быть готова к 1 сентября. Уведомления о необходимости начать работу по подготовке уже направлено в администрации всех районов (муниципалитеты и административные организации тамбонов OrBorTor), а также в административную организацию провинции (OrBorJor).

К 7 июню власти на местах должны отчитаться перед пхукетским офисом ЕС, после чего ведомство отправит свой собственный отчет в Бангкок.

Отметим, что еще в апреле этого года центральный офис Избиркома объявил о ряде изменений в процедуре проведения местных выборов. В частности, длительность последовательного пребывания одного и того же человека на посту мэра ограничена двумя сроками. Ранее популярные мэры могли переизбираться неограниченное количество раз.

Также теперь от каждого мубана (поселка, территориальной единицы) тамбона в совет OrBorTor будут избираться по два представителям, вместо одного. Кроме того, был повышен возрастной ценз для кандидатов в мэры. Теперь минимальный возраст составляет 35 лет, а не 30. Плюс новые правила позволяют местному офису Избиркома делегировать операционные аспекты проведения местных выборов третьей стороне или специальному комитету.

Добавим, что голосование по-прежнему сопровождается запретом на продажу алкоголя. По текущим правилам запрет вступает в силу в 18:00 дня, предшествующего голосованию, и продолжается до 18:00 дня голосования.