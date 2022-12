Пхукет начал «Семь дней опасности» без смертей на дорогах

Власти Пхукета подвели итоги первых 24 часов «Семи дней опасности на дорогах», недельного периода повышенной аварийности и усиленной борьбы за безопасность дорожного движения. Сейчас продолжается второй день кампании, на чекпоинтах по всему острову полицейские проверяют наличие у водителей прав, штрафуют за отсутствие шлемов и непристегнутые ремни, а также стараются предотвращать те нарушения, которые могут вести к ДТП.

Новости Пхукета

Согласно отчету PR-службы администрации Пхукета, в первый день повышенной аварийности – 29 декабря – на острове не было зафиксировано смертей в ДТП. Об этом же говорит и статистика Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC).

Данные по числу людей, получивших травмы в результате аварий, разнятся. В сообщении PR Phuket говорится о двух пострадавших, в статистике ThaiRSC отмечены 54 случая. Реальное же количество инцидентов, приведших к получению травм, не знает никто. В значительном числе случаев пострадавшие не обращаются в больницы, да и при обращении к врачам случай не всегда фиксируется как произошедший вследствие дорожной аварии.

В рамках семидневной кампании на острове организованы 11 контрольных пунктов (чекпоинтов). Количество дополнительных точек контроля, которые в разные годы фигурируют под разными названиями, неизвестно.

PR Phuket приводит следующий рейтинг самых частых нарушений по количеству выявленных и зафиксированных случаев (в порядке убывания):

Езда без прав;

Управление небезопасным транспортом;

Вождение в пьяном виде.

Количество арестованных нарушителей и число выписанных штрафов в отчете PR Phuket отсутствует. Также власти провинции не привели и зафиксированного ими количества ДТП.

В качестве самых значимых факторов, приводящих к авариям и травмам, PR Phuket называет опасное поведение на дороге, езду на мотоцикле без шлема и плохую видимость.

Выступая на совещании по итогам первого дня кампании, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам подчеркнул, что работающие на чекпоинтах лица получили инструкции строго следить за безопасностью на дорогах, не игнорировать нарушений правил и особенно – случаев вождения в пьяном виде. Также чиновник повторил, что все сотрудники государственных ведомств должны быть образцом для прочих граждан, поэтому руководители соответствующих организаций, должны мотивировать своих подчиненных строго соблюдать правила. Впрочем, эту часть работы ведомства смогут возобновить только 3 января, поскольку сегодня в Таиланде начались четырехдневные выходные, так что государственные офисы не работают.

Согласно данным ThaiRSC, за период с 1 января по 29 декабря на дорогах Пхукета погибли 106 человек и более 17 тыс. получили травмы, потребовавшие медицинской помощи (и зарегистрированные соответствующим образом).

Авария 28 декабря у Shell в Чалонге

В день перед стартом кампании – 28 декабря – на Пхукете погибли в дорожных авариях три человека, но ни об одном из инцидентов официальные лица ничего не сообщила.

Об одной аварии известно от спасателя Бэнка из Ruamjai Foundation, который опубликовал в Facebook фото с ДТП в Чалонге, на которое выезжал вечером 28 декабря. В той аварии, произошедшей у автозаправки Shell на Patak Rd. к западу от кольца Чалонга, погиб один гражданин Таиланда. Видео с места аварии затем появилось в канале «Реальный Пхукет» (автор ролика указан как Михаил).

Местные СМИ пишут без указания проверяемых источников, что в аварии погиб тайский мотоциклист, дожидавшийся возможности совершить разворот на Patak Rd. В мотоцикл этого мужчины – некого Панувата Джонпрадита – врезался автомобиль под управлением 51-летнего россиянина Игоря Чуба. Такое имя приводят сайты The Phuket Express и The Thaiger. Официальные лица не сообщали ничего ни об этой аварии, ни об обстоятельства смерти двух других людей, отмеченных в статистике ThaiRSC в качестве погибших на Пхукете. В статистику за «Семь дней опасности» они в любом случае не войдут.

Репортер The Phuket Express, пишущая под псевдонимом Гунгнанг Суксават, утверждает, что сотрудники издания получили информацию об аварии с участием Игоря Чуба непосредственно от полиции Чалонга, а также сами были на месте событий. Однако в тексте нет никакой информации о том, как, собственно, произошло ДТП (в частности, почему в него оказались вовлечены минимум три машины).

Собственных фотографий с места событий «сотрудники The Phuket Express» тоже не опубликовали, использовав в статье снимки спасателя Ruamjai Kupai Phuket по прозвищу Бэнк, которые тот выложил в сеть 28 декабря. При этом на сделанных Бэнком снимках стоят водяные знаки The Phuket Express, указывающие, видимо, что правообладателем теперь является этот медиа-проект The Pattaya News Company.

Правила безопасности от полиции Таиланда

К началу «Семи дней опасности» на дорогах Королевская полиция Таиланда опубликовала 10 рекомендаций для водителей, которые хотят минимизировать риск попадания в дорожную аварию.

Советы опубликованы на тайском языке и нацелены, в первую очередь, тем тайцам, которые на Новый год собираются в дальние поездки до родных провинций, чтобы навести родственников. Советы следующие: