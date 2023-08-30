Пхукет начал отмечать Фестиваль голодных духов

Фестиваль голодных духов официально начался на Пхукете. Вечером 28 августа мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат вместе с другими руководителями муниципалитета и представителями уважаемых тайско-китайских семей принял участие в церемониях у музея Thai Hua Museum на Krabi Rd.

Новости Пхукета

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City MunicipalityФестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Фестиваль По То на Пхукете в 2023 году. 28-29 августа. Фото: Phuket City Municipality

Мероприятия на Krabi Rd. стали первыми в череде событий, которые будут продолжаются прямо сейчас. Фестиваль, носящий на Пхукете название По То, продлится в этом году до 14 сентября, но организованные празднования отдельных городских общин завершатся 5 сентября.

Выступая на церемонии у Thai Hua Museum, господин Ангканапилат напомнил, что фестиваль представляет собой пхукетское прочтение старинных китайских верований о духам предков, которые в седьмой лунный месяц навещают дома живых родственников. Полнолуние седьмого месяца – сегодня, 30 августа.

Места проведения основных событий:

Среда, 30 августа, с 10:00 до 24:00. Храм Hok Gwan Kong Shrine у кольца с часовой башней ( Surin Circlе) на Phuket Rd.

у кольца с часовой башней ( на Четверг, 31 августа, с 10:00 до 24:00. Храм Jor Ong Shrine на Krabi Rd.

Jor Ong Shrine на Пятница, 1 сентября, с 10:00 до 22:00. Центральный городской рынок Phuket Central Market на Ranong Rd. Здание 1, этаж 3.

на Здание 1, этаж 3. Суббота, 2 сентября, с 10:00 до 22:00. Центральный городской рынок Phuket Central Market на Ranong Rd. Здание 1, этаж 3.

на Здание 1, этаж 3. Воскресенье, 3 сентября, с 6:00 до 24:00. Храм Sheng Tek Beo на Takua Thung Rd.

Понедельник, 4 сентября, с 10:00 до 22:00. Музей Phuket Thai Hua Museum на Krabi Rd.

на Вторник, 5 сентября, с 10:00 до 20:00. Сообщество Ао-Ке на Takua Pa Rd.

Также 29 августа сотрудники муниципалитета Пхукет-Тауна во главе с мэром Ангканапилатом начали тур по шести локациям, которые были специально украшены праздничными инсталляциями и китайскими фонариками по случаю Фестиваля По То.

Начать серию «чекинов» в местах для фотографирования мэр и его коллеги решили с перекрестка у Standard Chartered Bank, где пересекаются Phuket Rd. и Phang Nga Rd. На следующий вечер компания во главе с господином Ангканапилатом переместилась на Suriyadet Circle.

Локации для фотографирования в Пхукет-Тауне:

Китайский храм Sheng Tek Beo Shrine, главный храм По То Конга; Арка над Phuket Rd. у переулка, ведущего к Sheng Tek Beo Shrine ; Надземный пешеходный переход там же, у школы Bang Niew School; Мост у центрального офиса Government Saving Bank на перекрестке Phuket Rd. и Phang Nga Rd.; Лужайка рядом с мостом и перекрестком Phuket Rd. и Phang Nga Rd.; Кольцевая развязка Suriyadet Circle на пересечении Bangkok Rd., Ranong Rd., Yaowarat Rd., Rassada Rd.; Центральный рынок на Ranong Rd.

Фестиваль По То, как правило, включает не только храмовые церемонии, но и уличные шествия к этим храмах. Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) в беседе с редактором путеводителя Rino4ka.ru рекомендовал посетить два парада: утренний 1 сентября и вечерний 3 сентября.

Уличные шествия на Фестивале По То:

1 сентября. 11:00 утра. От статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери до Центрального рынка на Ranong Rd.

3 сентября. 17:00 вечера. От статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери до храма Por Tor Shrine на Phuket Rd .

Однако стоит отметить, что рекомендация ТАТ была дана на прошлой неделе, а 30 августа муниципалитет Пхукет-Тауна опубликовал уведомление, в которых оба парада указаны как вечерние (с 16:00 до 18:00). Редакция уточняет информацию.

Подробнее о Фестивале По То на Пхукете читайте здесь. Также рекомендуем статью Риночки и снятое к фестивалю 2023 года видео.