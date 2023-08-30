Пхукет начал отмечать Фестиваль голодных духов

Мероприятия на Krabi Rd. стали первыми в череде событий, которые будут продолжаются прямо сейчас. Фестиваль, носящий на Пхукете название По То, продлится в этом году до 14 сентября, но организованные празднования отдельных городских общин завершатся 5 сентября.
Выступая на церемонии у Thai Hua Museum, господин Ангканапилат напомнил, что фестиваль представляет собой пхукетское прочтение старинных китайских верований о духам предков, которые в седьмой лунный месяц навещают дома живых родственников. Полнолуние седьмого месяца – сегодня, 30 августа.
Места проведения основных событий:
- Среда, 30 августа, с 10:00 до 24:00. Храм Hok Gwan Kong Shrine у кольца с часовой башней (Surin Circlе) на Phuket Rd.
- Четверг, 31 августа, с 10:00 до 24:00. Храм Jor Ong Shrine на Krabi Rd.
- Пятница, 1 сентября, с 10:00 до 22:00. Центральный городской рынок Phuket Central Market на Ranong Rd. Здание 1, этаж 3.
- Суббота, 2 сентября, с 10:00 до 22:00. Центральный городской рынок Phuket Central Market на Ranong Rd. Здание 1, этаж 3.
- Воскресенье, 3 сентября, с 6:00 до 24:00. Храм Sheng Tek Beo на Takua Thung Rd.
- Понедельник, 4 сентября, с 10:00 до 22:00. Музей Phuket Thai Hua Museum на Krabi Rd.
- Вторник, 5 сентября, с 10:00 до 20:00. Сообщество Ао-Ке на Takua Pa Rd.
Также 29 августа сотрудники муниципалитета Пхукет-Тауна во главе с мэром Ангканапилатом начали тур по шести локациям, которые были специально украшены праздничными инсталляциями и китайскими фонариками по случаю Фестиваля По То.
Начать серию «чекинов» в местах для фотографирования мэр и его коллеги решили с перекрестка у Standard Chartered Bank, где пересекаются Phuket Rd. и Phang Nga Rd. На следующий вечер компания во главе с господином Ангканапилатом переместилась на Suriyadet Circle.
Локации для фотографирования в Пхукет-Тауне:
- Китайский храм Sheng Tek Beo Shrine, главный храм По То Конга;
- Арка над Phuket Rd. у переулка, ведущего к Sheng Tek Beo Shrine;
- Надземный пешеходный переход там же, у школы Bang Niew School;
- Мост у центрального офиса Government Saving Bank на перекрестке Phuket Rd. и Phang Nga Rd.;
- Лужайка рядом с мостом и перекрестком Phuket Rd. и Phang Nga Rd.;
- Кольцевая развязка Suriyadet Circle на пересечении Bangkok Rd., Ranong Rd., Yaowarat Rd., Rassada Rd.;
- Центральный рынок на Ranong Rd.
Фестиваль По То, как правило, включает не только храмовые церемонии, но и уличные шествия к этим храмах. Пхукетский офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) в беседе с редактором путеводителя Rino4ka.ru рекомендовал посетить два парада: утренний 1 сентября и вечерний 3 сентября.
Уличные шествия на Фестивале По То:
- 1 сентября. 11:00 утра. От статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери до Центрального рынка на Ranong Rd.
- 3 сентября. 17:00 вечера. От статуи дракона в Парке 72-летия Королевы-Матери до храма Por Tor Shrine на Phuket Rd.
Однако стоит отметить, что рекомендация ТАТ была дана на прошлой неделе, а 30 августа муниципалитет Пхукет-Тауна опубликовал уведомление, в которых оба парада указаны как вечерние (с 16:00 до 18:00). Редакция уточняет информацию.
Подробнее о Фестивале По То на Пхукете читайте здесь. Также рекомендуем статью Риночки и снятое к фестивалю 2023 года видео.