Пхукет начал кампанию по демонтажу уличных проводов

В среду, 25 сентября, пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) приступил к демонтажу неиспользуемых телекоммуникационных кабелей на Mae Luan Rd. в Пхукет-Тауне. Приведение в порядок данной улицы – первый этап очередной кампании по избавлению от портящих внешний вид городов гирлянд проводов.

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Комментируя начало демонтажа неиспользуемых кабелей на Mae Luan Rd., вице-губернатор Пракоб Вонгманирунг заявил, что инициатором новой кампании по приведению улиц в порядок выступает Министерство внутренних дел Таиланда. Кампания реализуется в 74 из 76 провинций страны и должна завершиться в июне следующего года.

«Неопрятные гирлянды проводов – давняя проблема Таиланда. Более того, иногда эти провода сильно провисают и могут представлять опасность для людей», – заявил вице-губернатор.

Как отметил глава офиса РЕА на Пхукете Вичан Прэнам, в ходе первого раунда кампании будут проверены 1765 столбов на 31,85 км улично-дорожной сети провинции.

Работы на Mae Luan Rd. должны быть завершены до конца октября. Сотрудники РЕА планируют проверить все столбы на этой улице от пересечения с Yaowarat Rd. до пересечения с Wichit Songkram Rd. и демонтировать неиспользуемые провода.

После окончания работ на Mae Luan Rd. неиспользуемые провода будут демонтированы со столбов на Thepkrasattri Rd. Рабочие поочередно проверять участки от автосалона Isuzu в Ко-Кэу до поворота на Bypass Rd.; от поворота на Bypass Rd. до светофора у Mission Hospital и Phuket Rajabhat University; от светофора у Mission Hospital до школы Satree Phuket School.

После окончания работ на Mae Luan Rd. сотрудники переместятся в Патонг и демонтируют старые кабели на Phra Baramee Rd. от мечети Masjid Nurul Islam до кольцевой развязки в северной части пляжа Патонг, известной как Loma Circle. На этом первый этап кампании буд завершен.

Также глава офиса РЕА на Пхукете упомянул и планы в рамках второго этапа кампании, предполагающего проверку 1355 столбов на 24,5 км дорожной сети.

В рамках второго этапа планируется привести в порядок провода на Damrong Rd. (от школы Satree Phuket School до здания регионального суда по трудовым вопросам); на Narisorn Rd.; на Rassadanusorn Rd. (от пересечения с Thepkrasattri Rd. до пересечения с Trang Rd.; на трассе Патонг-Камала (от кольцевой развязки Loma Circle до мыса Лэм-Сингх).