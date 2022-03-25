Пхукет начал «бустеризацию» группы риска

В понедельник, 21 марта, на Пхукете стартовала кампания по дополнительной вакцинации так называемой «группы 608». Под этим термином медики понимают людей из группы риска, для которых в силу возраста и сопутствующих заболеваний коронавирус представляет особую угрозу. По состоянию на 23 марта третьи («бустерные») прививки получили около 10 тыс. человек.

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В «группу 608», согласно критериям Минздрава, входят лица в возрасте от 60 лет, беременные женщины (со сроком беременности от 12 недель) и люди с рядом заболеваний (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, нейровасаулярные заболевания, рак, диабет и ожирение). Именно на них нацелена новая кампания «Спасти 608 бустерной дозой». Цель властей – привить 70% этой группы к Сонгкрану. Особенно подчеркивается необходимости вакцинировать престарелых, поскольку тайский новый год – это время, когда многие молодые жители страны навещают родителей и прочих родственников старшего возраста в других провинциях.

Заместитель директора больницы Vachira Phuket Hospital Витхита Джэнгием указала, что уже за первые три дня кампании были привиты 9,7 тыс. человек, благодаря чему медики прошли 54% пути к достижению заявленного целевого показателя.

Госпожа Джэнгием отметила, что большинство смертей от коронавирусной инфекции приходится именно на «группу 608», при этом уровень вакцинации в ней недостаточно высок – до старта приуроченной к Сонгкрану кампании «бустера» не получили даже 10%. При этом замдиректора Vachira Phuket Hospital добавила, что две базовые дозы снижают риск смерти от COVID-19 в шесть раз, а три – в 41 раз.

Госпожа Джэнг-Ием призвала людей из группы риска записываться на дополнительную вакцинацию или просто обращаться в ближайшую больницу, где их привьют в порядке живой очереди.

Также заместитель директора попросила всех жителей Пхукета проявлять сознательность в Сонгкран и не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем родственников старшего возраста.

«Если вы планируете поездку в родную провинцию на праздник, пожалуйста, уважайте меры по защите здоровья, сделайте прививку и воздержитесь от слишком рискованного поведения минимум на неделю до поездки. Перед тем как отправляться в путь, пожалуйста, сделайте тест методом АТК, чтобы уменьшить риск того, чтобы завезти вирус в свою родную провинцию и распространить его среди престарелых», – попросила госпожа Джэнг-Ием.

Общий уровень вакцинации Пхукета (по всем группам населения) на 23 марта следующий: