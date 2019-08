Пхукет на Thailand Property Awards

Новый пхукетский проект MGallery Residences, MontAzure Lakeside, входящий в состав интегрированного курортного комплекса MontAzure в Камале удостоился сразу трех наград национального уровня на 14-й ежегодной премии PropertyGuru Thailand Property Awards.

16 Августа 2019, 03:00 PM

На церемонии награждения победителей PropertyGuru Thailand Property Awards этого года было вручено 64 награды. Фото: ТРА

Церемония награждения победителей состоялась 9 августа в бангкокском отеле Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel. Вместе с командой MontAzure победу праздновали представители и ряда других пхукетских проектов в сфере недвижимости.

Проект MGallery Residences, MontAzure Lakeside был объявлен победителем в номинациях «Лучшие резиденции отельного типа» (здесь он обошел Ramada by Wyndam Mira North Pattaya и Wyndham Garden Irin Bangsaray Pattaya); «Лучший дизайн кондоминиума отельно-курортного типа» (также номинированы были The Riviera Jomtien и Utopia Karon) и «Лучший архитектурный дизайн ландшафта кондоминиума отельно-курортного типа» (также номинирован был Utopia Loft Naiharn).

Также удачно выступил на Thailand Property Awards пхукетский проект Avadina Hills by Anantara, реализуемый Minor International и Kajima. Он победил в номинациях «Лучший жилой поселок Таиланда» и «Лучший люксовый жилой поселок на Пхукете».

В номинации «Лучший жилой поселок на Пхукете» награда досталась проекту Anchan Hills, реализуемому Pearl Island Property. Также в этой категории были номинированы Botanica Luxury Villas (девелопер Botanica Luxury Phuket Co Ltd), Riverhouse (девелопер E Land Development Co Ltd) и Utopia Maikhao (девелопер Utopia Construction Group Co Ltd).

Награду в номинации «Лучший кондоминимум на Пхукете» получил жилой комплекс Utopia Loft Naiharn, обошедший в данном случае MGallery Residences, MontAzure Lakeside.

Кроме того, упомянутые выше пхукетские проекты Anchan Hills и Botanica Luxury Villas были отмечены в номинации «Лучший архитектурный дизайн поселка курортного типа». Победу же в этой категории одержал реализуемый в Паттайе проект The Prospect девелоперской компании Grand Paradise Villa Co Ltd.

Стоит также отметить и проект Aquella Lakeside застройщика Paradise Group. Жилой и курортный комплекс в провинции Пханг-Нга взял главный приз в номинации «Лучший жилой поселок в провинциях Пханг-Нга и Краби».

Наконец, в главной номинации национального уровня – «Лучший девелопер Таиланда» – победу в этом году одержала компания Siamese Asset Co Ltd, собравшая на Thailand Property Awards 2019 еще и пять других наград. Персоной года в сфере недвижимости был объявлен генеральный директор Origin Property Пирапонг Джарун-Эк. Абсолютным лидером по количеству завоеванных наград во всех категориях стала девелоперская компания Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC).

Полный список номинантов и победителей PropertyGuru Thailand Property Awards 2019 во всех 64 категориях можно найти на сайте AsiaPropertyAwards.com.