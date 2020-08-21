Пхукет может начать ограниченный прием иностранных туристов 1 октября

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о том, что с 1 октября Пхукет может начать ограниченный прием иностранных туристов в роли первого туристического пузыря. Принимать гостей остров будет в соответствии с недавно озвученной концепцией Safe and Sealed (Безопасно и запечатано), то есть для иностранцев будут выделены отдельные зоны, где они смогут проводить время до истечения 14-дневного карантинного срока.

Новости Пхукета

21 Августа 2020, 06:56 PM

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Фото: MoTS

О возможности возобновления приема туристов с 1 октября министр объявил на мероприятии SMEs New Normal (Новая нормальность для малого и среднего бизнеса), прошедшем 20 августа в отеле Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok.

Выступая перед собравшимися, господин Ратчакитпракарн заявил, что глава правительства Прают Чан-Оча уже одобрил идею частичного возобновления туризма с 1 октября. Как заявил министр, 19 августа состоялось заседание недавно созданного Центра по администрированию экономической ситуации, и все члены ответственного комитета единогласно согласились, что Пхукет должен стать первым курортом, который откроется в рамках программы туристических пузырей. Остальные курорты будут затем открываться по пхукетской модели.

«На протяжении последних трех месяцев я объяснял, что нам нужны зарубежные туристы в сентябре или октябре. Я презентовал 1 октября в качестве первого дня открытия Пхукета для иностранцев, и премьер-министр уже одобрил соответствующее решение», – заявил министр.

Господин Ратчакитпракарн пояснил, что после прибытия туристы должны будут в течение не менее 14 дней отдыхать лишь в выделенных зонах.

«К примеру, на широко известном пляже Патонг можно взять три или четыре расположенных рядом хороших отеля. Туристам будет разрешено посещать определенные места вокруг отелей, но в радиусе не более 1 км. В этой зоне они должны оставаться 14 дней. После 14 дней они, если хотят покинуть Пхукет, должны провести в отеле еще семь дней», – пояснил господин Ратчакитпракарн.

«Перед приездом в Таиланд они должны будут сперва сдать анализы, а потом снова сделать это в последний день 14-дневного карантина. Желающие выехать за пределы Пхукета будут еще раз протестированы на 21-й день карантина», – добавил он.

Также господин Ратчакитпракарн анонсировал еще одну идею, направленную на защиту населения от коронавируса. Как пояснил министр, покидать карантинную зону будет запрещено не только зарубежным туристам, но и контактирующим с ним сотрудникам отелей и ресторанов.

«Если они покинут выделенную зону, то должны отправиться в самоизоляцию по месту проживания на 14 дней», – заявил господин Ратчакитпракарн.

По словам министра, глава правительства попросил его предложить шесть других провинций, которые могли бы открыться следующими по пхукетской модели. В коротком списке локаций – Бангкок, Чианг-Май, Убон-Ратчатхани, Чонбури, Ратчабури и Краби.

«Впрочем, другой очень важный момент – согласие и готовность местных жителей. Нам нужно выслушивать их мнения перед тем, как делать что-либо», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Министр туризма также добавил, что на 5-6 сентября запланирована инспекция Пхукета на предмет готовности к запуску туристических пузырей. Кроме господина Ратчакитпракарна, на остров должны прибыть представители Минздрава, Минтранса и Министерства внутренних дел.

Отметим, что господин Ратчакитпракарн не коснулся вопроса об открытии воздушного сообщения между Таиландом и другими странами. Ранее Управление гражданской авиации Таиланда заявляло, что полет будут возобновлены только после того, как ситуация с COVID-19 в мире нормализируется в достаточной степени.