Пхукет изолируется от материка

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о закрытии острова для всего трафика с моряка, включая наземный транспорт, морские суда и самолеты внутренних авиалиний. Изоляция, согласно распоряжению, продлится с 3 по 16 августа.

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Распоряжение было опубликовано вечером 29 июля. Именно в этот день, по данным официальной статистики, на Пхукете было зафиксировано максимальное суточное число новых случаев коронавируса с начала третьей волны пандемии – 50 человек. Также была подтверждена смерть одного из ранее госпитализированных пациентов.

Одновременно с приказом о закрытии острова для всех видов транспорта было подтверждено, что проект Phuket Sandbox пока не сворачивается. Таким образом международный аэропорт провинции продолжит принимать ограниченное число международных рейсов, тогда как внутренних не будет совсем.

Согласно приказу губернатора, с 3 по 16 августа попасть на остров смогут лишь следующие группы лиц/транспорта:

1) Автомобили скорой помощи с неотложными пациентами, спасатели (в том числе морские).

2) Транспорт, доставляющий медикаменты, медицинские материалы и химические соединения.

3) Транспорт, доставляющий потребительские товары, сельскохозяйственную продукцию, животных и корма для них.

4) Транспорт с бытовым газом, использующимся для готовки еды.

5) Транспорт, перевозящий наличные денежные средства, обслуживающий банки и другие финансовые институты.

6) Транспорт с посылками и периодическими изданиями.

7) Лица, которые отправляются в международный аэропорт Пхукета для вылета за пределы страны (только при наличии билета и только в день вылета.

8) Лица с письменным направлением на выполнение служебных обязанностей по борьбе с распространением коронавируса и других болезней на острове.

9) Лица с письменными направлениями от государственных ведомств на исполнение неотложных служебных обязанностей на острове.

10) Лица с направления от судебных органов, прокуратуры и следствия при наличии четкого документального подтверждения того, что перенос даты поездки будет иметь серьезные негативные последствия.

11) Транспорт, перевозящий стройматериалы, технику и запасные части, необходимые для борьбы с наводнениями, реализации государственных проектов или оказания помощи людям в неотложной ситуации.

12) Лица с другими неотложными нуждами. В данном случае каждый кейс будет рассматриваться отдельно непосредственно на КПП Тха-Чат-Чай.

При этом в ночные часы (с 23:00 до 4:00) на Пхукет не будет пропускаться никакой транспорт, кроме следующего по экстренным причинам.

Во всех перечисленных выше случаях въезжающие на Пхукет лица должны быть привиты от коронавируса. Под вакцинацией понимаются два укола вакцинами Sinovac или Sinopharm, один укол Sinovac и один укол AstraZeneca, по одному уколу препаратами AstraZeneca, Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson не ранее, чем за 14 дней до прибытия. Также въезд разрешен лицам, переболевшим коронавирусом и выписанным из больниц не ранее, чем за 90 дней до прибытия.

Кроме того, от всех въезжающих требуется отрицательный анализ на коронавирус методом ПЦР или теста на антитела. Срок годности справки – 72 часа.

Школьники и студенты до 18 лет, которые в силу возраста не могут привиться от коронавируса, могут въехать для обучения на Пхукете должны иметь документальное подтверждение получения образования в местном учреждении, а также справку от пхукетского офиса Минздрава (РРНО) об отрицательном анализе на коронавирус. Срок годности справки – 1 месяц.

Лица, направляющиеся на Пхукет для того, чтобы получить вторую дозу вакцины в рамках провинциальной прививочной кампании должны иметь при себе результаты анализы на коронавирус (отрицательные), полученные методами ПЦР или теста на антитела. Срок годности справки – 72 часа.

Все прибывающие на Пхукет лица должны установить на мобильные устройства приложение MorChana и включить функцию отслеживания местоположения.