Пхукет изложил министру туризма перечень «фундаментальных проблем»

Министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн совершил очередной (и вновь заранее не афишировавшийся) визит на Пхукет. Глава Минтуризма прибыл на остров 17 февраля и провел встречу с представителями индустрии гостеприимства, на которой выслушал отчет отрасли о стоящих перед ней проблемах. Новых среди этих проблем нет, все трудности – старые болезни, переживающие сейчас обострение на фоне возвращения турпотока. Правда, неожиданно была упомянута «иностранная мафия».

Новости Пхукета

Встреча турбизнеса с министром туризма проходила в Университете Принца Сонгкхла (PSU), а если точнее – в конференц-зале Центра координации развития андаманского медцентра. Вместе с Пхипхатом Ратчакитпракарном на остров прилетела его супруга Нати, возглавляющая группу советников вице-премьера и главы Минздрава Анутина Чарнвиракуна. Впрочем, Андаманский медцентр и медицинский туризм не были в центре внимания собравшихся. Участники встречи говорили о «фундаментальных проблемах», как выразилась страница Phuket Info Center в своем отчете о мероприятии.

В первую очередь, речь шла о том, что нынешняя инфраструктура Пхукета не готова поддерживать тот турпоток, который остров принимает и планирует не просто продолжать принимать, а наращивать. Пробки на дорогах, отсутствие достаточных резервов пресной воды, дефицит на рынке кадров и проблемы с безопасностью жизней и собственности туристов – все это старые вопросы, которые временно отошли на второй план в годы COVID-19, а сейчас вернулись.

Phuket Info Center этого не говорит, но, по мнению многих, Пхукет очень слабо воспользовался коронавирусной паузой, в которую мог бы заняться тем, что сложно делать, когда на острове находятся тысячи туристов. Ни один большой дорожный проект реализован за это время не был, равно как не произошло заметных подвижек в проекте по прокладке магистрали водоснабжения с материка. Частный бизнес в чем-то преуспел лучше государственных ведомств, а в чем-то – нет. К примеру, реконструкция Jungceylon началась только в 2022 году, так что торговый центр встретил туристов в состоянии незавершенной стройки.

«Пхукет все еще не в состоянии обслуживать требуемое количество туристов. Общественный транспорт, логистика, дорожные – все они значатся среди ключевых вопросов, вызывающих беспокойство», – констатировал Phuket Info Center.

Отдельно были упомянуты проблемы малых отелей и гестхаусов. Они по прежнему испытывают трудности с тем, чтобы соответствовать последним министерским требованиям к гостиницам и легально работать. Также малый бизнес в отельной сфере страдает «от проблем с иностранной мафией». Под ней в публикации Phuket Info Center понимает крупный зарубежный турбизнес, ведущий работу в Таиланде, но при этом выводящий средства своим бенефициарам за границу. Конкретные компании и страны названы не были.

Говоря о дорожной инфраструктуре, господин Ратчакитпракарн предложил, чтобы отдельная экспертная группа рассмотрела возможность передачи их от местных властей центральным офисам профильных ведомств, у которых, как указал министр, гораздо более серьезные бюджеты. Господин Ратчакитпракарн заверил, что он намерен способствовать решению проблемы пробок, и «она, определенно, будет решена».

Также министр пообещал лично вникнуть в проблемы малых отелей, безопасности туристов и обеспечения острова пресной водой. Как показали предкризисные 2018-2019 годы, провинция за сезон дождей физически не успевает сформировать запасы, которые были бы достаточными для всех потребителей с учетом многочисленных туристов.

По вопросам «мафии» и безопасности господин Ратчакитпракарн сообщил, что в этих сферах его министерство «координирует» работу с туристической полицией и обычной полицией, чтобы обеспечить защиту жизней и собственности гостей острова. Он пообещал, что Минтуризма выработает некоторые инструкции для правоохранителей, чтобы направить их силы и энергию в требуемое русло.

В этом же контексте он вновь вспомнил зарубежный бизнес, зачастую ведущий деятельность на острове через тайские компании, оформленные с использованием фиктивных (номинальных) тайских акционеров. В их работе он видит отдельную угрозу безопасности и туристическому имиджу провинции.

«Сейчас туризм начал возвращаться на Пхукет, так что нам нужно объединить усилия и быть хорошей принимающей стороной, чтобы создавать добрый образ Пхукета и Таиланда для устойчивого развития провинции и всей страны как туристического направления», – резюмировал Пхипхат Ратчакитпракарн.

В день визита министра на Пхукете стартовали сразу два крупных фестиваля, нацеленных на продвижение туризма. Однако, против обыкновения, министра ни на одном из них не заметили. Видимо, в этот раз господину Ратчакитпракарну нужно было срочно возвращаться в Бангкок, так что задержаться на острове он не мог.